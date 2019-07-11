Болельщики – тульскому «Арсеналу»: «Удачи в Лиге Европы!»

Фото Дмитрия Дзюбина.

На Центральном стадионе Тулы состоялась уже традиционная встреча команды с поклонниками.

Как обычно, мероприятие прошло в теплой и дружеской атмосфере. Команда и тренерский штаб вышли на поле под гимн «Арсенала». Болельщики встретили любимцев овациями.

Туляков интересовало многое: как оружейники готовятся к матчам Лиги Европы, вернется ли Резиуан Мирзов в «Арсенал», как клуб борется с пиротехникой и многое другое.

В этот раз много вопросов, и совсем не детских, задавали юные болельщики оружейников. Самые интересные моменты встречи — в нашей статье.

Этого болельщика со стажем интересовало, как футболисты между собой находят общий язык, ведь в команде много иностранцев.

Переводчик Дмитрий Фомкин рассказал, что практически все русскоговорящие футболисты знают английский язык, а иностранцы выучили некоторые русские слова. Если что-то не понимают, Дмитрий им в этом помогает.

Валерий болеет за «Арсенал» с 1980 года. Его вопрос был адресован руководству команды.

– Как-то шли разговоры, что в советское время тульский «Арсенал» договаривался сыграть с лондонцами. Возможно ли сыграть товарищескую игру с лондонским «Арсеналом» сейчас?

Дмитрий Балашов сказал, что теоретически команды могут встретиться в групповом этапе Лиги Европы. Но пока загадывать рано.

Пресс-аташе клуба Евгений Овсянников напомнил болельщикам, что действительно 20 лет назад лондонский «Арсенал» хотел сыграть с тульским, который тогда выступал в первом дивизионе. У иностранной команды планировалось турне по России, но что-то не сложилось.

Юный болельщик Миша спросил у футболистов, какой у них настрой на матчи Лиги Европы.

Слово взял капитан команды Кирилл Комбаров.

– Для тульского «Арсенала» Лига Европы — это исторический момент, глобальное футбольное событие в городе. У нас серьезные амбиции и настрой. Будем полностью выкладываться на поле, чтобы добиться максимального результата.

Роман хотел узнать у Максима Беляева, какой для него самый запоминающийся матч и гол.

– По поводу голов здесь у меня выбор не особо большой. Я уже четыре сезона в «Арсенале», в каждом забивал по мячу. Хотелось бы больше, конечно. Но они все для меня важны, поэтому выделить какой-то один не могу. Хотя вот, например, мой гол в матче с «Динамо».

Юный Денис пожелал команде удачи в сезоне. Он уверен, что оружейники хорошо выступят в еврокубках.

Иван Гречихин болеет за любимый клуб с 2013 года. Ваня поинтересовался у главного тренера Игоря Черевченко, изменится ли что-то в игре команды с приходом новых игроков и уходом старых.

– Такая футбольная жизнь: одни приходят в команду, другие уходят. В первую очередь мы играем для вас, болельщики. Новичков мы брали с прицелом, что они будут показывать такую же игру, как и те, что ушли. Попрошу вас не переживать, всё будет нормально.

Александр — болельщик «Арсенала» с 1994 года.

– Хочу поблагодарить команду, руководство клуба за великолепный сезон и результат. Хотел бы спросить, как происходит у нас трансферная политика, как просматривают игроков, кто согласовывает кандидатуры?

Ответил спортивный директор Андрей Рудаков:

– Здесь секретов никаких нет, наша работа не прекращается в течение года. Мы следим за многими игроками. Когда есть интересная кандидатура, мы разговариваем с руководством и тренером и в итоге решаем: продолжаем следить за игроком или ищем другие варианты.

Яромир поинтересовался у Эванса Кангвы, рад ли он, что его брат перешел в «Арсенал»?

– Да, конечно, — по-русски сказал Эванс и сорвал овации!

Дениса интересовала информация о Мирзове: действительно ли «Арсенал» предлагает за него «Ростову» 2 млн евро?

Дмитрий Балашов ответил кратко:

– Да, мы ведем переговоры с «Ростовом». Посмотрим, как всё будет развиваться.

Александр, болельщик с 1970 года, спросил у Евгения Луценко, почему он не провел ни одной минуты на поле на сборах в Австрии.

Отметим, что в конце прошлого сезона нападающий получил травму в своем предыдущем клубе — московском «Динамо».

– Есть огромное желание тренироваться, но врачи сказали, что нужно потерпеть некоторое время, чтобы не навредить еще больше.

Также болельщики поинтересовались у помощника тренера Валерия Климова, с какими чувствами он вернулся в Тулу. Климов в середине 90-х провел за красно-желтых более 160 матчей, забил 39 мячей.

– Рад вернуться в Тулу! Это мой дом, здесь я провел много времени. Рад помочь «Арсеналу» уже в другом качестве.

Дмитрий с 2014 года болеет за оружейников. Вопрос Игорю Черевченко:

– Какое место прогнозируете в сезоне 2019/20?

Игорь Геннадьевич ответил так:

– Я думаю, все будут рады, если мы займем место выше предыдущего. Будем прилагать все усилия, чтобы добиться более масштабных успехов.

Очаровательная Василиса поинтересовалась у Михаила Левашова, насколько трудно ему даются игры с сильными командами.

– Выходить на каждую игру всегда очень волнительно, особенно на домашние матчи, потому что приходит столько замечательных людей, нельзя их подводить! В целом волнение всегда проходит после нескольких пойманных мячей. Появляется кураж, тогда становится гораздо легче играть.

Анатолий пожелал игрокам здоровья и забивать побольше голов. Свой вопрос он задал Кириллу Комбарову.

– Кирилл, у Вас родился четвертый сын, мы Вас от души поздравляем! Сможем ли мы в будущем рассчитывать на линию оборону из братьев Комбаровых?

– Спасибо за поздравления! Думаю, всё возможно. Будем воспитывать из них футболистов, постараемся, чтобы у них получилось так же, как у их папы, играть в большой футбол.

Григорий спросил о состоянии здоровья Михаила Александрова, который никак не восстановится после травмы.

Андрей Рудаков отметил, что футболист восстанавливается, клуб с ним, естественно, поддерживает контакт. Что будет в дальнейшем, говорить пока рано.

Вопрос Тимура был адресован Горану Чаушичу, который буквально на днях подписал контракт с «Арсеналом». Футболист провел прекрасный сезон за оружейников, после которого смог осуществить свою давнюю мечту — сыграть в стане «Црвены Звезды».

– Почему Вы решили вернуться в Тулу? Были ли предложения из других клубов?

– Я вернулся, потому что год назад выступал за «Арсенал». Я здесь всё знаю, чувствую себя как дома. Хотя у меня были предложения от других клубов.

Вадима Александровича волновало, когда закончится огненное шоу на трибунах во время приезда болельщиков из Питера.

Генеральный директор по безопасности тульского клуба Виталий Родионов ответил так:

– Пиротехника — часть футбольной жизни, поэтому болельщики обязательно хотят показать себя «во всей красе». Мы боремся с этим. Вы не видите, сколько пиротехники забирается, сколько составляется административных протоколов… Пользуясь случаем, хочу поблагодарить наших болельщиков, что в прошлом сезоне у нас на трибунах вообще не было пиротехники, за исключением одного случая. Будем делать так, чтобы она вообще исчезла с наших стадионов.

Андрей обратился к Кириллу Комбарову с просьбой:

– Я проживаю на окраине Тулы. У нас есть обычный школьный стадион, ничем не примечательный. Есть ли у Вас возможность поддержать дворовых ребят, приехать, показать свое искусство? Может, кто-то из игроков поддержит.

Капитан команды обещал поговорить об этом с игроками:

– Отличное предложение, мы с ребятами обсудим этот момент, в свободное время соберемся и приедем навестить ребят. Каким-то образом окажем поддержку, может, даже финансовую.

Еще болельщик поинтересовался у Игоря Черевченко, как он оценивает состояние инфраструктуры футбольного клуба. И вообще, что ему не нравится в Туле?

– Я согласен, что у нас мало футбольных полей с натуральным газоном, но это проблема по всей России… А в Туле мне всё нравится!

Сергей, болельщик «Арсенала» с 1998 года, спросил про фарм-клуб ФК «Химик». Как основная команда будет взаимодействовать с ним?

Дмитрий Балашов рассказал, что ряд футболистов, которые будут заявлены за «Химик», смогут принимать участие в матчах и тренировочном процессе «Арсенала». Это называется «сквозная заявка».

В завершение встречи у болельщиков была возможность сфотографироваться с любимыми футболистами, взять автографы и лично пожелать им удачи в новом, очень важном для «Арсенала» сезоне.

Болейте за оружейников и не забывайте поддерживать команду на матчах!