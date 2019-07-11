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В Туле начался капитальный ремонт ливневки на ул. Коминтерна
Фото Юлии Александровой.

В Туле начался капитальный ремонт ливневки на ул. Коминтерна

Всего работы ведутся на 17 участках тульских дорог.

В Туле продолжается ремонт ливневой канализации. Подготовка началась еще в прошлом году. Тогда по поручению губернатора Тульской области Алексея Дюмина специалисты управления по транспорту и дорожному хозяйству города провели масштабную ревизию системы ливневой канализации. По итогам был составлен акт дефектов на 17 участках сети, где после проливных дождей постоянно скапливалась вода.

В этом году начался ремонт всех 17 адресов, в том числе капитальный — на улице Коминтерна.

Контракт на сумму 19 млн рублей был заключен с ООО «ТулаВодосток». В ее зоне ответственности – 16 участков ливневой системы. В рамках контракта подрядчик должен отремонтировать 46 смотровых и дождеприемных колодцев, а также проложить 1469 погонных метров канализации. Все работы должны завершиться до 1 сентября 2019 года.

Капитальный ремонт ливневой канализации на ул. Коминтерна выделен в отдельный муниципальный контракт (сумма – 11 млн рублей), он заключен с ООО «Тандем Строй». Компания выполняет работы на участке от улицы Советской до улицы Фрунзе. Здесь должны заменить 527 метров трубопровода, а также отремонтировать 21 смотровой и дождеприемный колодец. Срок исполнения контракта — 1 сентября 2019 года.

Заместитель начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы Дмитрий Борисов:

Дмитрий Борисов

– Перекладку труб будут вести без разрушения проезжей части на ул. Советской. Специальная машина сделает прокол, через который подрядчик проложит новую трубу. В целом объем работ колоссальный, но всё будет выполнено в срок.

 

Подрядчики отмечают, что сложностей с исполнением контрактов нет. Погода может внести коррективы, но работы идут без нарушения графика. На данный момент ООО «ТулаВодосток» выполнило уже больше 50% работ. Замена же ливневки на ул. Коминтерна сейчас в самом разгаре.

Исполнительный директор ООО «Тандем Строй» Павел Ионин:

Павел Ионин

– Участок сложный: сети ветхие, во многих местах есть обрушения, разрушено множество колодцев. Сейчас завершается подготовка котлованов, в ближайшее время начнем перекладывать трубы. Одновременно идет ремонт колодцев. В работе задействовано от 15 до 30 человек ежедневно и большое количество техники: экскаваторы, манипуляторы, краны, погрузчики. По завершении работ мы можем гарантировать, что подтоплений после сильных дождей не будет.

Параллельно ведется системная промывка ливневой канализации, напомним, для этого в прошлом году администрация города приобрела каналопромывочную машину.

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В Туле начался капитальный ремонт ливневки на ул. Коминтерна, Фото: 1
В Туле начался капитальный ремонт ливневки на ул. Коминтерна, Фото: 2
В Туле начался капитальный ремонт ливневки на ул. Коминтерна, Фото: 3
В Туле начался капитальный ремонт ливневки на ул. Коминтерна, Фото: 4
В Туле начался капитальный ремонт ливневки на ул. Коминтерна, Фото: 5
В Туле начался капитальный ремонт ливневки на ул. Коминтерна, Фото: 6
В Туле начался капитальный ремонт ливневки на ул. Коминтерна, Фото: 7
В Туле начался капитальный ремонт ливневки на ул. Коминтерна, Фото: 8
В Туле начался капитальный ремонт ливневки на ул. Коминтерна, Фото: 9
В Туле начался капитальный ремонт ливневки на ул. Коминтерна, Фото: 10
В Туле начался капитальный ремонт ливневки на ул. Коминтерна, Фото: 11
В Туле начался капитальный ремонт ливневки на ул. Коминтерна, Фото: 12
В Туле начался капитальный ремонт ливневки на ул. Коминтерна, Фото: 13
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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 14:56 +1
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