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3 июля над Тульской областью прозвучит сигнал воздушной тревоги

3 июля над Тульской областью прозвучит сигнал воздушной тревоги

МЧС будет проводить плановую проверку автоматизированной системы оповещения.

3 июля 2019 года с 10.00 в Тульской области будет проводиться плановая комплексная техническая проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения.

Звуковые сигналы  будут доводиться при помощи наружных электросирен,  уличных громкоговорителей и средств массовой информации.

ГУ МЧС России по Тульской области просит жителей соблюдать порядок и спокойствие, прослушать передаваемые сообщения и убедиться в прохождении передаваемой информации по радио, телевидению  и уличным громкоговорителям.

О работоспособности всех систем оповещения и качестве звучания передаваемой информации сообщайте в единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований.

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