3 июля над Тульской областью прозвучит сигнал воздушной тревоги

3 июля 2019 года с 10.00 в Тульской области будет проводиться плановая комплексная техническая проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения.

Звуковые сигналы будут доводиться при помощи наружных электросирен, уличных громкоговорителей и средств массовой информации.

ГУ МЧС России по Тульской области просит жителей соблюдать порядок и спокойствие, прослушать передаваемые сообщения и убедиться в прохождении передаваемой информации по радио, телевидению и уличным громкоговорителям.

О работоспособности всех систем оповещения и качестве звучания передаваемой информации сообщайте в единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований.