Туляк стал абсолютным победителем в соревнованиях по спортивной гимнастике в Нальчике

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Соревнования проходили с 27 мая по 1 июня.

Воспитанник МБУ СШОР «Спортивная гимнастика» Иван Шестаков по программе мастеров спорта стал абсолютным победителем в соревнованиях по спортивной гимнастике.

Как сообщает Управление физической культуры и спорта администрации города Тулы, состязания на призы двукратного призера Олимпийских Игр 2000 года Елены Продуновой проходили в Нальчике с 27 мая по 1 июня.