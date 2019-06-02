Фото: спорт71.рф
Туляк стал абсолютным победителем в соревнованиях по спортивной гимнастике в Нальчике
Соревнования проходили с 27 мая по 1 июня.
Воспитанник МБУ СШОР «Спортивная гимнастика» Иван Шестаков по программе мастеров спорта стал абсолютным победителем в соревнованиях по спортивной гимнастике.
Как сообщает Управление физической культуры и спорта администрации города Тулы, состязания на призы двукратного призера Олимпийских Игр 2000 года Елены Продуновой проходили в Нальчике с 27 мая по 1 июня.
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