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Полицейские рекомендуют тулякам фотографировать свои велосипеды
Эта и другие меры позволят быстрее найти транспортное средство, если его украдут.
Тульская полиция решила напомнить жителям области о мерах профилактики краж велосипедов. Это простые правила, которые помогут не стать жертвой преступления, или быстрее найти похищенное имущество. Первым делом нужно сделать фотографию своего велосипеда, а затем сделать следующее:
Не оставлять велосипед без присмотра.
- Если все же велосипед приходится оставлять, то обязательно пристегивать его велозамком.
- Если возможно, оставляйте велосипед в таком месте, чтобы он оставался на виду, пока вы находитесь внутри здания. Велосипед при этом все равно должен быть пристегнут.
- Не стоит доверять присмотр за велосипедом случайным и незнакомым людям.
- Желательно оставлять велосипед в поле зрения камер видеонаблюдения.
- Пристегивая велосипед к ограждению, перилам или подобной конструкции, убедитесь в ее надежности и устойчивости.
- Пристегивайте велосипед за колесо и раму, а если позволяет длина троса — за оба колеса и раму.
- Не забывайте уносить с собой все быстросъемное оборудование велосипеда.
Оставляя велосипед надолго, можно снять и унести с собой седло — на большинстве современных велосипедов оно крепится с помощью эксцентрика (вряд ли на таком велосипеде злоумышленник сможет уехать).
Самым распространенным типом велозамка является тросовый. Но дешевые и тонкие тросики легко и быстро перекусываются маленькими кусачками, поэтому приемлемая толщина велозамка — от 12 мм и более.
Сам замочный механизм может быть классическим или кодовым. Последний при своем кажущемся удобстве, весьма ненадежен, так как обычно содержит комбинацию из 4−5 цифр, которая легко подбирается в течение нескольких минут.
Гораздо более стойкими против взлома являются цепные велозамки и замки типа U-lock. Вскрыть такой замок намного сложнее.
Если велосипед все же похитили, незамедлительно обращайтесь в полицию.
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