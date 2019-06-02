Полицейские рекомендуют тулякам фотографировать свои велосипеды

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Эта и другие меры позволят быстрее найти транспортное средство, если его украдут.

Тульская полиция решила напомнить жителям области о мерах профилактики краж велосипедов. Это простые правила, которые помогут не стать жертвой преступления, или быстрее найти похищенное имущество. Первым делом нужно сделать фотографию своего велосипеда, а затем сделать следующее:

Не оставлять велосипед без присмотра.

Если все же велосипед приходится оставлять, то обязательно пристегивать его велозамком.

Если возможно, оставляйте велосипед в таком месте, чтобы он оставался на виду, пока вы находитесь внутри здания. Велосипед при этом все равно должен быть пристегнут.

Не стоит доверять присмотр за велосипедом случайным и незнакомым людям.

Желательно оставлять велосипед в поле зрения камер видеонаблюдения.

Пристегивая велосипед к ограждению, перилам или подобной конструкции, убедитесь в ее надежности и устойчивости.

Пристегивайте велосипед за колесо и раму, а если позволяет длина троса — за оба колеса и раму.

Не забывайте уносить с собой все быстросъемное оборудование велосипеда.

Оставляя велосипед надолго, можно снять и унести с собой седло — на большинстве современных велосипедов оно крепится с помощью эксцентрика (вряд ли на таком велосипеде злоумышленник сможет уехать).

Самым распространенным типом велозамка является тросовый. Но дешевые и тонкие тросики легко и быстро перекусываются маленькими кусачками, поэтому приемлемая толщина велозамка — от 12 мм и более.

Сам замочный механизм может быть классическим или кодовым. Последний при своем кажущемся удобстве, весьма ненадежен, так как обычно содержит комбинацию из 4−5 цифр, которая легко подбирается в течение нескольких минут.

Гораздо более стойкими против взлома являются цепные велозамки и замки типа U-lock. Вскрыть такой замок намного сложнее.

Если велосипед все же похитили, незамедлительно обращайтесь в полицию.