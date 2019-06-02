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В Белеве вынесли приговор водителю за пьяную езду на экскаваторе-погрузчике
Фото demo.weblizar.com

В Белеве вынесли приговор водителю за пьяную езду на экскаваторе-погрузчике

Мужчину на два года лишили права садиться за руль и оштрафовали на 200 тыс. рублей.

Белевский суд огласил приговор местному 44-летнему жителю, которого признали виновным по ст. 264.1 УК Р. Ф. Мужчина привлекался к ответственности за отказ от медицинского освидетельствования на алкоголь по требванию сотрудника ГИБДД, а через некоторое время вновь сел за руль.
 
«Судом установлено, что 31.03.2019 г. в ходе управления механическим транспортным средством (экскаватор-погрузчик) в состоянии алкогольного опьянения был остановлен сотрудниками полиции на ул. С. Перовской г. Белева Тульской области», — сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
 
С учетом позиции гособвинителя суд назначил Г. штраф в размере 200 тыс. рублей и на два года лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.
 
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном законом порядке.
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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 20:20 +1
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Белевский районТульская область

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