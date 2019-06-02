В Белеве вынесли приговор водителю за пьяную езду на экскаваторе-погрузчике

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Мужчину на два года лишили права садиться за руль и оштрафовали на 200 тыс. рублей.

Белевский суд огласил приговор местному 44-летнему жителю, которого признали виновным по ст. 264.1 УК Р. Ф. Мужчина привлекался к ответственности за отказ от медицинского освидетельствования на алкоголь по требванию сотрудника ГИБДД, а через некоторое время вновь сел за руль.

«Судом установлено, что 31.03.2019 г. в ходе управления механическим транспортным средством (экскаватор-погрузчик) в состоянии алкогольного опьянения был остановлен сотрудниками полиции на ул. С. Перовской г. Белева Тульской области», — сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

С учетом позиции гособвинителя суд назначил Г. штраф в размере 200 тыс. рублей и на два года лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном законом порядке.