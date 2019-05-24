Болельщиков приглашают поучаствовать в шествии в честь «Арсенала»

Фото из архива Myslo.

Оно состоится сегодня в 19.00. Присоединяйтесь, друзья!

Сегодня, 24 мая, в рамках проекта «Тула. Лето. Море впечатлений» состоится шествие, посвященное здоровому образу жизни, спорту и футбольному клубу «Арсенал». Оно пройдет с 19.00 до 19.20 от фонтана на Крестовоздвиженской площади до сцены на набережной.

ФК «Арсенал» приглашает всех болельщиков принять участие в шествии. Давайте вместе украсим нашу набережную в красно-желтые цвета!