Фото из архива Myslo.
Болельщиков приглашают поучаствовать в шествии в честь «Арсенала»
Оно состоится сегодня в 19.00. Присоединяйтесь, друзья!
Сегодня, 24 мая, в рамках проекта «Тула. Лето. Море впечатлений» состоится шествие, посвященное здоровому образу жизни, спорту и футбольному клубу «Арсенал». Оно пройдет с 19.00 до 19.20 от фонтана на Крестовоздвиженской площади до сцены на набережной.
ФК «Арсенал» приглашает всех болельщиков принять участие в шествии. Давайте вместе украсим нашу набережную в красно-желтые цвета!
сегодня, в 17:12, 5 217 0
22 мая, в 23:05, 30 3410 10
22 мая, в 20:27, 123 8678 27
20 мая, в 22:37, 32 4220 4
Другие статьи по темам
Место