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Болельщиков приглашают поучаствовать в шествии в честь «Арсенала»
Фото из архива Myslo.

Болельщиков приглашают поучаствовать в шествии в честь «Арсенала»

Оно состоится сегодня в 19.00. Присоединяйтесь, друзья!

Сегодня, 24 мая, в рамках проекта «Тула. Лето. Море впечатлений» состоится шествие, посвященное здоровому образу жизни, спорту и футбольному клубу «Арсенал». Оно пройдет с 19.00 до 19.20 от фонтана на Крестовоздвиженской площади до сцены на набережной.

ФК «Арсенал» приглашает всех болельщиков принять участие в шествии. Давайте вместе украсим нашу набережную в красно-желтые цвета!

Сюжет: Арсенал
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:16 +4
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