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Май – время обработок: полезные советы садовникам

Май – время обработок: полезные советы садовникам

Как спасти огородные растения и декоративные культуры от вредителей.

«Май – обработки в саду не прозевай» - так, смеясь, говорят профессионалы в области ландшафтного дизайна. Однако дело это важное и серьезное, ведь из-за ошибок декоративные культуры могут не зацвести, а рассаду съест тля.

В новом материале проекта Tele2 «Лайфхаки для садовников» мы поделимся проверенными советами по обработке растений, а также расскажем, где в интернете вы сможете найти ответы на самые сложные вопросы.

От жучков и паучков

В мае на растениях в наших садах распускается нежная молодая листва. И именно ее так любят всевозможные вредители. Однако, бороться с этим явлением можно.

Декоративные культуры смело обрабатывайте различными инсектицидами широкого действия. Здесь не стоит сильно заострять внимание на классе опасности, так как в пищу мы розы или кустарники не употребляем.

А вот с огородными культурами лучше быть аккуратнее. Для обработки огурцов, капусты и т.д. лучше взять различные биопрепараты.

Сделали дело? Отдохните с пользой

Мы выбрали для вас страничку в инстаграме, автор которой – девушка из Тулы Дарья, просто и доступно рассказывает о садовых обработках и препаратах, а также делится советами, как вырастить прекрасные розы.

Аккаунт тулячки Дарьи так и называется @dom_s_rozami

Совет от Дарьи: «Если у вас есть некрасивые бурые пятна и подсохшие края лепестков, особенно, на светлых розах, присмотритесь, не бегают ли по ним черненькие длинненькие букашки – трипсы.

Обрабатываю кусты прямо по цветам и бутонам каждые 2-3 недели примерно, чередуя препараты (инсектициды).

Пока лучшие результаты в моем саду показал Моспилан. Актара тоже справилась, но новые особи появились быстрее. Актеллик почти не помог - у него узкий температурный диапазон действия: 15-25 градусов».

На связи

Сохраняйте в телефоны адрес странички Дарьи и читайте ее советы даже за городом. К слову, может она вдохновит и вас на то, чтобы делиться своими садовыми результатами в интернете.

Тем более, что туляки, которые пользуются пакетными тарифами оператора Tele2,могут неограниченно качать гигабайты в соцсетях и мессенджерах. А покрытие сети компании охватывает даже дальние села и поселки. Так что с Tele2 любой дачник, садовник или просто отдыхающий за городом житель всегда будет онлайн.

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