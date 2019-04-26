В Богородицке налетчики ограбили заправку

В ночь на 24 апреля в Богородицке неизвестные ограбили одну из заправок. По предварительным данным, злоумышленники ворвались в помещение АЗС, угрожая женщине-работнику предметами, похожими на пистолеты, они потребовали передать им деньги. Жертва разбоя была вынуждена подчиниться.

Добычей налетчиков стали 8700 рублей, сигареты и напитки. Потерпевшая обратилась в отдел МВД, сообщив об обстоятельствах происшествия.

- По имеющимся сведениями полицией незамедлительно были организованы мероприятия, направленные на раскрытие преступления. Изучались записи камер видеонаблюдения, вводился план «Перехват», — сообщили Myslo в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Сотрудники уголовного розыска выяснили сведения о личности и местонахождении вероятных злоумышленников. Ими оказались двое местных жителей, один из которых ранее судим.

По нашей информации, им 17 и 20 лет. Молодые люди признались в содеянном.

В полиции возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ. В рамках расследования полицейские установят все детали и обстоятельства преступления.