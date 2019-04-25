Тульские волейболистки выиграли международный турнир

Фото: tula-volley.ru.

В финале наша команда обыграла соперниц из Минска.

Закончился 13-й международный турнир городов-героев и городов воинской славы по волейболу среди команд ветеранов, проходивший в Минске. В турнире приняли участие восемь мужских (60 +) и пять женских (45+) команд.

В женском турнире играли команды из Минска, Москвы, Новороссийска, Санкт-Петербурга и Тулы. Наша команда обыграла соперниц из Новороссийска, Санкт-Петербурга и Москвы с одинаковым счетом — 2:0.

С таким же результатом к игре с тулячками пришли и волейболистки команды Минска. Так сложилось, что в матче Минск — Тула решалась судьба турнира. Наша команда в итоге победила — 2:1.