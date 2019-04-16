Баскетболисты «Арсенала» дважды обыграли соперников из Майкопа

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В последнем домашнем матче сезона против команды из Майкопа БК «Арсенал» заставил своих болельщиков понервничать. Завладев инициативой с самого начала, оружейники уверенно контролировали ход матча. По ходу игры БК «Динамо-МГТУ» выравнял преимущество. Лишь на последних минутах туляки вырвались вперед. В итоге — 83: 80 (19:13, 21:19, 27:21, 16:27).

Самым результативным у «Арсенала» стал Алексей Жердев, оформивший дабл-дабл и ставший лидером команды в четырех статистических показателях: 19 очков, 13 подборов, 4 ассиста и 3 блок-шота.

Таким образом, «Арсенал» одержал четыре победы из четырех возможных в последних домашних матчах сезона.