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Официально: Какую зарплату получают главврачи в тульских больницах

Официально: Какую зарплату получают главврачи в тульских больницах

Обнародованы данные о среднемесячной зарплате главврачей в 2018 году.

На сайте минздрава Тульской области опубликована информация о среднемесячной зарплате главврачей, их заместителей и главных бухгалтеров в 2018 году.

Полная информация здесь.

тульские больницы

ГУЗ «Амбулатория п. Рассвет»

  • главный врач — 82307,25
  • заместитель главного врача — 54335,42
  • главный бухгалтер — 66512,53

ГУЗ «Городская клиническая больница № 2 г. Тулы имени Е.Г. Лазарева»

  • главный врач — 138465,79
  • заместитель главного врача по лечебной работе — 106742,26
  • главный бухгалтер — 105790,51

ГУЗ «Городская больница № 3 г. Тулы»

  • главный врач — 60693,6
  • заместитель главного врача по лечебной работе — 80065,89
  • главный бухгалтер — 65468,33

ГУЗ «Городская больница № 7 г. Тулы»

  • главный врач — 97323,4
  • заместитель главного врача по лечебной работе — 88745,27
  • главный бухгалтер — 87135,03

ГУЗ «Городская больница № 9 г. Тулы»

  • главный врач — 112819,64
  • заместитель главного врача по лечебной работе — 98709,3
  • главный бухгалтер — 97419,65

ГУЗ «Городская больница № 10 г. Тулы»

  • главный врач — 82103,45
  • заместитель главного врача по лечебной работе — 67794,07
  • главный бухгалтер — 66591,12

ГУЗ «Городская больница № 11 г. Тулы»

  • главный врач — 101110,61
  • заместитель главного врача по лечебной работе — 75920,95
  • главный бухгалтер — 83727,89

ГУЗ «Городская больница № 12 г. Тулы»

  • врио главного врача — 82852,24
  • заместитель главного врача по поликлинической работе — 70026,83
  • главный бухгалтер — 54590,81

ГУЗ «Городская больница № 13 г. Тулы»

  • главный врач — 125815,11
  • заместитель главного врача по экономическим вопросам — 88797,67
  • главный бухгалтер — 93456,84

ГУЗ «Детская инфекционная больница № 2 г. Тулы»

  • главный врач — 101509
  • заместитель главного врача по лечебной работе - 72323
  • главный бухгалтер — 74052

ГУЗ «Детская инфекционная больница № 4 г. Тулы»

  • главный врач — 71371,12
  • заместитель главного врача по лечебной части — 78253,49
  • главный бухгалтер — 62996,23

ГУЗ «Детская стоматологическая поликлиника № 1 г. Тулы»

  • главный врач — 173235,29
  • заместитель главного врача по экономическим вопросам — 122342,47
  • главный бухгалтер — 120248,07

ГУЗ «Ленинская районная больница»

  • главный врач — 74916,7
  • заместитель главного врача по лечебной работе — 80253,05
  • главный бухгалтер — 70727,11

ГУЗ «Родильный дом № 1 г. Тулы имени В.С. Гумилевской»

  • главный врач — 101210
  • заместитель главного врача по лечебной работе — 85309,73
  • главный бухгалтер — 84916,22

ГУЗ «Тульская городская клиническая больница скорой медицинской помощи им. Д.Я.Ваныкина»

  • главный врач — 157660,78
  • заместитель главного врача по лечебной работе — 104558,98
  • главный бухгалтер — 97473,4

ГУЗ «Тульская детская областная клиническая больница»

  • и.о. главного врача — заместитель главного врача по ДКДЦ — 126119,65
  • заместитель главного врача по лечебной работе — 102234,13
  • главный бухгалтер — 100902,72

ГУЗ «Тульская областная клиническая больница»

  • главный врач — 233373,97
  • зам.гл.врача по общим вопросам — 190898,93
  • главный бухгалтер — 164933,45

ГУЗ «Тульская областная клиническая больница № 2 им. Л.Н. Толстого»

  • главный врач — 112532
  • заместитель главного врача по лечебной работе — 91486
  • главный бухгалтер — 60979

ГУЗ «Тульская областная клиническая психиатрическая больница № 1 им. Н.П. Каменева»

  • главный врач — 168681,89
  • заместитель главного врача по лечебной работе (Петелино) — 155753,05
  • заместитель главного врача по лечебной работе (Петровский) — 103683,6
  • главный бухгалтер — 132473,12

ГУЗ «Тульская областная станция переливания крови»

  • главный врач — 111849,2
  • заместитель главного врача по медицинской части — 64567,21
  • главный бухгалтер — 73378,53

ГУЗ «Тульская областная стоматологическая поликлиника»

  • главный врач — 228,542,04
  • заместитель главного врача по лечебной работе — 193039,06
  • главный бухгалтер — 128264,42

ГУЗ «Тульский областной детский многопрофильный санаторий „Иншинка“ имени супругов Баташева И. С. и Баташевой А. В

  • главный врач — 93146,27
  • заместитель главного врача по лечебной работе — 52474,34
  • главный бухгалтер — 60064,58

ГУЗ «Тульский областной клинический кожно-венерологический диспансер»

  • главный врач — 184209,44
  • заместитель главного врача по лечебной работе — 157113,37
  • главный бухгалтер — 178222,77

ГУЗ «Тульский областной наркологический диспансер № 1»

  • главный врач — 165772,19
  • зам. гл. врача по леч. работе — 134892,07
  • главный бухгалтер — 100293,19

ГУЗ «Тульский областной онкологический диспансер»

  • врио главного врача — 116605,74
  • заместитель главного врача по поликлинической работе (и.о) — 99409,68
  • главный бухгалтер — 85950,73

ГУЗ «Тульский областной перинатальный центр»

  • главный врач — 103679
  • заместитель главного врача по акушерству и гинекологии — 117035,19
  • главный бухгалтер — 85578,33

ГУЗ «Тульский областной противотуберкулезный диспансер № 1»

  • главный врач — 139176,57
  • зам.гл.врача по поликлинической работе — 78814,1
  • главный бухгалтер — 69476,92

ГУЗ «Тульский областной центр медицинской профилактики и реабилитации им. Я.С. Стечкина»

  • главный врач — 93747,78
  • заместитель главного врача по медицинской работе — 71523,7
  • главный бухгалтер — 72083,3

ГУЗ «Тульский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»

  • главный врач — 154123,38
  • заместитель главного врача по поликлинической работе — 118352,04
  • главный бухгалтер — 102319,2

ГУЗ ТО «Территориальный центр медицины катастроф, скорой и неотложной медицинской помощи»

  • главный врач — 143071,75
  • заместитель главного врача по экономическим вопросам — 114048,42
  • главный бухгалтер — 107074,86
районные больницы

ГУЗ «Алексинская районная больница № 1 имени В.Ф. Снегирева»

  • и.о. главного врача — 146971,44
  • зам. гл врача по экономическим вопросам — 92189,67
  • главный бухгалтер — 93456,99

ГУЗ «Белевская центральная районная больница»

  • врио главного врача — 59467,89
  • заместитель главного врача по ПР — 68974,99
  • главный бухгалтер — 68616,31

ГУЗ «Богородицкая районная больница»

  • главный врач — 88307,7
  • заместитель главного врача по лечебной работе — 67736,7
  • главный бухгалтер — 81412,8

ГУЗ «Веневская центральная районная больница»

  • главный врач — 70166
  • заместитель главного врача — 63594
  • главный бухгалтер — 63748

ГУЗ «Донская городская больница № 1»

  • главный врач — 89709,77
  • заместитель главного врача по лечебной части — 68762,85
  • главный бухгалтер — 69518,5

ГУЗ «Дубенская центральная районная больница»

  • главный врач — 83106,96
  • главный бухгалтер — 51111,3

ГУЗ «Ефремовская районная больница имени А.И. Козлова»

  • главный врач — 149511,77
  • заместитель главного врача по лечебной работе — 83098,17
  • главный бухгалтер — 72162,91

ГУЗ «Заокская центральная районная больница»

  • врио главного врача — 77851,72
  • заместитель главного врача по экономическим вопросам — 63811,76
  • главный бухгалтер — 62884,36

ГУЗ «Кимовская центральная районная больница»

  • и.о. главного врача — 120576,32
  • заместитель главного врача по лечебной работе — 79485,2
  • главный бухгалтер — 64792,27

ГУЗ «Киреевская центральная районная больница»

  • и.о. главного врача — 91386
  • врио заместителя главного врача по лечебной работе — 72428
  • главный бухгалтер — 75772

ГУЗ «Куркинская центральная районная больница»

  • главный врач — 61935,47
  • заместитель главного врача по лечебной работе — 51311,31
  • главный бухгалтер — 49698,73

ГУЗ «Новомосковская городская клиническая больница»

  • главный врач — 159086,46
  • заместитель главного врача по лечебной работе — 98442,91
  • главный бухгалтер — 87656,27

ГУЗ «Одоевская центральная районная больница им. П.П. Белоусова»

  • главный врач — 115892
  • заместитель главного врача по лечебной работе — 62591
  • главный бухгалтер — 72475

ГУЗ «Плавская центральная районная больница им. С.С. Гагарина»

  • главный врач — 116083,14
  • заместитель главного врача по экономическим вопросам — 78568,97
  • главный бухгалтер — 78136,39

ГУЗ «Суворовская центральная районная больница»

  • главный врач — 107677,32
  • и.о. Заместитель главного врача по лечебной работе — 95777,02
  • главный бухгалтер — 82772,98

ГУЗ «Тепло-Огаревская центральная районная больница»

  • главный врач — 82729,36
  • заместитель главного врача по лечебной работе — 88585,64
  • главный бухгалтер — 76880,21

ГУЗ «Узловская районная больница»

  • главный врач — 125485,38
  • заместитель главного врача по лечебной работе - 67879,84
  • главный бухгалтер — 86821,08

ГУЗ «Щекинская районная больница»

  • главный врач — 141206,02
  • заместитель главного врача по лечебной работе — 105618,33
  • главный бухгалтер — 101066,74

ГУЗ «Ясногорская районная больница»

  • главный врач — 94029
  • заместитель главного врача по лечебной работе — 65271
  • главный бухгалтер — 59197.
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:00 0
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