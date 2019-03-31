Официально: Какую зарплату получают главврачи в тульских больницах

Обнародованы данные о среднемесячной зарплате главврачей в 2018 году.

На сайте минздрава Тульской области опубликована информация о среднемесячной зарплате главврачей, их заместителей и главных бухгалтеров в 2018 году.

Полная информация здесь.

тульские больницы

ГУЗ «Амбулатория п. Рассвет»

главный врач — 82307,25

заместитель главного врача — 54335,42

главный бухгалтер — 66512,53

ГУЗ «Городская клиническая больница № 2 г. Тулы имени Е.Г. Лазарева»

главный врач — 138465,79

заместитель главного врача по лечебной работе — 106742,26

главный бухгалтер — 105790,51

ГУЗ «Городская больница № 3 г. Тулы»

главный врач — 60693,6

заместитель главного врача по лечебной работе — 80065,89

главный бухгалтер — 65468,33

ГУЗ «Городская больница № 7 г. Тулы»

главный врач — 97323,4

заместитель главного врача по лечебной работе — 88745,27

главный бухгалтер — 87135,03

ГУЗ «Городская больница № 9 г. Тулы»

главный врач — 112819,64

заместитель главного врача по лечебной работе — 98709,3

главный бухгалтер — 97419,65

ГУЗ «Городская больница № 10 г. Тулы»

главный врач — 82103,45

заместитель главного врача по лечебной работе — 67794,07

главный бухгалтер — 66591,12

ГУЗ «Городская больница № 11 г. Тулы»

главный врач — 101110,61

заместитель главного врача по лечебной работе — 75920,95

главный бухгалтер — 83727,89

ГУЗ «Городская больница № 12 г. Тулы»

врио главного врача — 82852,24

заместитель главного врача по поликлинической работе — 70026,83

главный бухгалтер — 54590,81

ГУЗ «Городская больница № 13 г. Тулы»

главный врач — 125815,11

заместитель главного врача по экономическим вопросам — 88797,67

главный бухгалтер — 93456,84

ГУЗ «Детская инфекционная больница № 2 г. Тулы»

главный врач — 101509

заместитель главного врача по лечебной работе - 72323

главный бухгалтер — 74052

ГУЗ «Детская инфекционная больница № 4 г. Тулы»

главный врач — 71371,12

заместитель главного врача по лечебной части — 78253,49

главный бухгалтер — 62996,23

ГУЗ «Детская стоматологическая поликлиника № 1 г. Тулы»

главный врач — 173235,29

заместитель главного врача по экономическим вопросам — 122342,47

главный бухгалтер — 120248,07

ГУЗ «Ленинская районная больница»

главный врач — 74916,7

заместитель главного врача по лечебной работе — 80253,05

главный бухгалтер — 70727,11

ГУЗ «Родильный дом № 1 г. Тулы имени В.С. Гумилевской»

главный врач — 101210

заместитель главного врача по лечебной работе — 85309,73

главный бухгалтер — 84916,22

ГУЗ «Тульская городская клиническая больница скорой медицинской помощи им. Д.Я.Ваныкина»

главный врач — 157660,78

заместитель главного врача по лечебной работе — 104558,98

главный бухгалтер — 97473,4

ГУЗ «Тульская детская областная клиническая больница»

и.о. главного врача — заместитель главного врача по ДКДЦ — 126119,65

заместитель главного врача по лечебной работе — 102234,13

главный бухгалтер — 100902,72

ГУЗ «Тульская областная клиническая больница»

главный врач — 233373,97

зам.гл.врача по общим вопросам — 190898,93

главный бухгалтер — 164933,45

ГУЗ «Тульская областная клиническая больница № 2 им. Л.Н. Толстого»

главный врач — 112532

заместитель главного врача по лечебной работе — 91486

главный бухгалтер — 60979

ГУЗ «Тульская областная клиническая психиатрическая больница № 1 им. Н.П. Каменева»

главный врач — 168681,89

заместитель главного врача по лечебной работе (Петелино) — 155753,05

заместитель главного врача по лечебной работе (Петровский) — 103683,6

главный бухгалтер — 132473,12

ГУЗ «Тульская областная станция переливания крови»

главный врач — 111849,2

заместитель главного врача по медицинской части — 64567,21

главный бухгалтер — 73378,53

ГУЗ «Тульская областная стоматологическая поликлиника»

главный врач — 228,542,04

заместитель главного врача по лечебной работе — 193039,06

главный бухгалтер — 128264,42

ГУЗ «Тульский областной детский многопрофильный санаторий „Иншинка“ имени супругов Баташева И. С. и Баташевой А. В .»

главный врач — 93146,27

заместитель главного врача по лечебной работе — 52474,34

главный бухгалтер — 60064,58

ГУЗ «Тульский областной клинический кожно-венерологический диспансер»

главный врач — 184209,44

заместитель главного врача по лечебной работе — 157113,37

главный бухгалтер — 178222,77

ГУЗ «Тульский областной наркологический диспансер № 1»

главный врач — 165772,19

зам. гл. врача по леч. работе — 134892,07

главный бухгалтер — 100293,19

ГУЗ «Тульский областной онкологический диспансер»

врио главного врача — 116605,74

заместитель главного врача по поликлинической работе (и.о) — 99409,68

главный бухгалтер — 85950,73

ГУЗ «Тульский областной перинатальный центр»

главный врач — 103679

заместитель главного врача по акушерству и гинекологии — 117035,19

главный бухгалтер — 85578,33

ГУЗ «Тульский областной противотуберкулезный диспансер № 1»

главный врач — 139176,57

зам.гл.врача по поликлинической работе — 78814,1

главный бухгалтер — 69476,92

ГУЗ «Тульский областной центр медицинской профилактики и реабилитации им. Я.С. Стечкина»

главный врач — 93747,78

заместитель главного врача по медицинской работе — 71523,7

главный бухгалтер — 72083,3

ГУЗ «Тульский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»

главный врач — 154123,38

заместитель главного врача по поликлинической работе — 118352,04

главный бухгалтер — 102319,2

ГУЗ ТО «Территориальный центр медицины катастроф, скорой и неотложной медицинской помощи»

главный врач — 143071,75

заместитель главного врача по экономическим вопросам — 114048,42

главный бухгалтер — 107074,86

районные больницы

ГУЗ «Алексинская районная больница № 1 имени В.Ф. Снегирева»

и.о. главного врача — 146971,44

зам. гл врача по экономическим вопросам — 92189,67

главный бухгалтер — 93456,99

ГУЗ «Белевская центральная районная больница»

врио главного врача — 59467,89

заместитель главного врача по ПР — 68974,99

главный бухгалтер — 68616,31

ГУЗ «Богородицкая районная больница»

главный врач — 88307,7

заместитель главного врача по лечебной работе — 67736,7

главный бухгалтер — 81412,8

ГУЗ «Веневская центральная районная больница»

главный врач — 70166

заместитель главного врача — 63594

главный бухгалтер — 63748

ГУЗ «Донская городская больница № 1»

главный врач — 89709,77

заместитель главного врача по лечебной части — 68762,85

главный бухгалтер — 69518,5

ГУЗ «Дубенская центральная районная больница»

главный врач — 83106,96

главный бухгалтер — 51111,3

ГУЗ «Ефремовская районная больница имени А.И. Козлова»

главный врач — 149511,77

заместитель главного врача по лечебной работе — 83098,17

главный бухгалтер — 72162,91

ГУЗ «Заокская центральная районная больница»

врио главного врача — 77851,72

заместитель главного врача по экономическим вопросам — 63811,76

главный бухгалтер — 62884,36

ГУЗ «Кимовская центральная районная больница»

и.о. главного врача — 120576,32

заместитель главного врача по лечебной работе — 79485,2

главный бухгалтер — 64792,27

ГУЗ «Киреевская центральная районная больница»

и.о. главного врача — 91386

врио заместителя главного врача по лечебной работе — 72428

главный бухгалтер — 75772

ГУЗ «Куркинская центральная районная больница»

главный врач — 61935,47

заместитель главного врача по лечебной работе — 51311,31

главный бухгалтер — 49698,73

ГУЗ «Новомосковская городская клиническая больница»

главный врач — 159086,46

заместитель главного врача по лечебной работе — 98442,91

главный бухгалтер — 87656,27

ГУЗ «Одоевская центральная районная больница им. П.П. Белоусова»

главный врач — 115892

заместитель главного врача по лечебной работе — 62591

главный бухгалтер — 72475

ГУЗ «Плавская центральная районная больница им. С.С. Гагарина»

главный врач — 116083,14

заместитель главного врача по экономическим вопросам — 78568,97

главный бухгалтер — 78136,39

ГУЗ «Суворовская центральная районная больница»

главный врач — 107677,32

и.о. Заместитель главного врача по лечебной работе — 95777,02

главный бухгалтер — 82772,98

ГУЗ «Тепло-Огаревская центральная районная больница»

главный врач — 82729,36

заместитель главного врача по лечебной работе — 88585,64

главный бухгалтер — 76880,21

ГУЗ «Узловская районная больница»

главный врач — 125485,38

заместитель главного врача по лечебной работе - 67879,84

главный бухгалтер — 86821,08

ГУЗ «Щекинская районная больница»

главный врач — 141206,02

заместитель главного врача по лечебной работе — 105618,33

главный бухгалтер — 101066,74

ГУЗ «Ясногорская районная больница»