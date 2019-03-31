Официально: Какую зарплату получают главврачи в тульских больницах
Обнародованы данные о среднемесячной зарплате главврачей в 2018 году.
На сайте минздрава Тульской области опубликована информация о среднемесячной зарплате главврачей, их заместителей и главных бухгалтеров в 2018 году.
Полная информация здесь.
ГУЗ «Амбулатория п. Рассвет»
- главный врач — 82307,25
- заместитель главного врача — 54335,42
- главный бухгалтер — 66512,53
ГУЗ «Городская клиническая больница № 2 г. Тулы имени Е.Г. Лазарева»
- главный врач — 138465,79
- заместитель главного врача по лечебной работе — 106742,26
- главный бухгалтер — 105790,51
ГУЗ «Городская больница № 3 г. Тулы»
- главный врач — 60693,6
- заместитель главного врача по лечебной работе — 80065,89
- главный бухгалтер — 65468,33
ГУЗ «Городская больница № 7 г. Тулы»
- главный врач — 97323,4
- заместитель главного врача по лечебной работе — 88745,27
- главный бухгалтер — 87135,03
ГУЗ «Городская больница № 9 г. Тулы»
- главный врач — 112819,64
- заместитель главного врача по лечебной работе — 98709,3
- главный бухгалтер — 97419,65
ГУЗ «Городская больница № 10 г. Тулы»
- главный врач — 82103,45
- заместитель главного врача по лечебной работе — 67794,07
- главный бухгалтер — 66591,12
ГУЗ «Городская больница № 11 г. Тулы»
- главный врач — 101110,61
- заместитель главного врача по лечебной работе — 75920,95
- главный бухгалтер — 83727,89
ГУЗ «Городская больница № 12 г. Тулы»
- врио главного врача — 82852,24
- заместитель главного врача по поликлинической работе — 70026,83
- главный бухгалтер — 54590,81
ГУЗ «Городская больница № 13 г. Тулы»
- главный врач — 125815,11
- заместитель главного врача по экономическим вопросам — 88797,67
- главный бухгалтер — 93456,84
ГУЗ «Детская инфекционная больница № 2 г. Тулы»
- главный врач — 101509
- заместитель главного врача по лечебной работе - 72323
- главный бухгалтер — 74052
ГУЗ «Детская инфекционная больница № 4 г. Тулы»
- главный врач — 71371,12
- заместитель главного врача по лечебной части — 78253,49
- главный бухгалтер — 62996,23
ГУЗ «Детская стоматологическая поликлиника № 1 г. Тулы»
- главный врач — 173235,29
- заместитель главного врача по экономическим вопросам — 122342,47
- главный бухгалтер — 120248,07
ГУЗ «Ленинская районная больница»
- главный врач — 74916,7
- заместитель главного врача по лечебной работе — 80253,05
- главный бухгалтер — 70727,11
ГУЗ «Родильный дом № 1 г. Тулы имени В.С. Гумилевской»
- главный врач — 101210
- заместитель главного врача по лечебной работе — 85309,73
- главный бухгалтер — 84916,22
ГУЗ «Тульская городская клиническая больница скорой медицинской помощи им. Д.Я.Ваныкина»
- главный врач — 157660,78
- заместитель главного врача по лечебной работе — 104558,98
- главный бухгалтер — 97473,4
ГУЗ «Тульская детская областная клиническая больница»
- и.о. главного врача — заместитель главного врача по ДКДЦ — 126119,65
- заместитель главного врача по лечебной работе — 102234,13
- главный бухгалтер — 100902,72
ГУЗ «Тульская областная клиническая больница»
- главный врач — 233373,97
- зам.гл.врача по общим вопросам — 190898,93
- главный бухгалтер — 164933,45
ГУЗ «Тульская областная клиническая больница № 2 им. Л.Н. Толстого»
- главный врач — 112532
- заместитель главного врача по лечебной работе — 91486
- главный бухгалтер — 60979
ГУЗ «Тульская областная клиническая психиатрическая больница № 1 им. Н.П. Каменева»
- главный врач — 168681,89
- заместитель главного врача по лечебной работе (Петелино) — 155753,05
- заместитель главного врача по лечебной работе (Петровский) — 103683,6
- главный бухгалтер — 132473,12
ГУЗ «Тульская областная станция переливания крови»
- главный врач — 111849,2
- заместитель главного врача по медицинской части — 64567,21
- главный бухгалтер — 73378,53
ГУЗ «Тульская областная стоматологическая поликлиника»
- главный врач — 228,542,04
- заместитель главного врача по лечебной работе — 193039,06
- главный бухгалтер — 128264,42
ГУЗ «Тульский областной детский многопрофильный санаторий „Иншинка“ имени супругов
- главный врач — 93146,27
- заместитель главного врача по лечебной работе — 52474,34
- главный бухгалтер — 60064,58
ГУЗ «Тульский областной клинический кожно-венерологический диспансер»
- главный врач — 184209,44
- заместитель главного врача по лечебной работе — 157113,37
- главный бухгалтер — 178222,77
ГУЗ «Тульский областной наркологический диспансер № 1»
- главный врач — 165772,19
- зам. гл. врача по леч. работе — 134892,07
- главный бухгалтер — 100293,19
ГУЗ «Тульский областной онкологический диспансер»
- врио главного врача — 116605,74
- заместитель главного врача по поликлинической работе (и.о) — 99409,68
- главный бухгалтер — 85950,73
ГУЗ «Тульский областной перинатальный центр»
- главный врач — 103679
- заместитель главного врача по акушерству и гинекологии — 117035,19
- главный бухгалтер — 85578,33
ГУЗ «Тульский областной противотуберкулезный диспансер № 1»
- главный врач — 139176,57
- зам.гл.врача по поликлинической работе — 78814,1
- главный бухгалтер — 69476,92
ГУЗ «Тульский областной центр медицинской профилактики и реабилитации им. Я.С. Стечкина»
- главный врач — 93747,78
- заместитель главного врача по медицинской работе — 71523,7
- главный бухгалтер — 72083,3
ГУЗ «Тульский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»
- главный врач — 154123,38
- заместитель главного врача по поликлинической работе — 118352,04
- главный бухгалтер — 102319,2
ГУЗ ТО «Территориальный центр медицины катастроф, скорой и неотложной медицинской помощи»
- главный врач — 143071,75
- заместитель главного врача по экономическим вопросам — 114048,42
- главный бухгалтер — 107074,86
ГУЗ «Алексинская районная больница № 1 имени В.Ф. Снегирева»
- и.о. главного врача — 146971,44
- зам. гл врача по экономическим вопросам — 92189,67
- главный бухгалтер — 93456,99
ГУЗ «Белевская центральная районная больница»
- врио главного врача — 59467,89
- заместитель главного врача по ПР — 68974,99
- главный бухгалтер — 68616,31
ГУЗ «Богородицкая районная больница»
- главный врач — 88307,7
- заместитель главного врача по лечебной работе — 67736,7
- главный бухгалтер — 81412,8
ГУЗ «Веневская центральная районная больница»
- главный врач — 70166
- заместитель главного врача — 63594
- главный бухгалтер — 63748
ГУЗ «Донская городская больница № 1»
- главный врач — 89709,77
- заместитель главного врача по лечебной части — 68762,85
- главный бухгалтер — 69518,5
ГУЗ «Дубенская центральная районная больница»
- главный врач — 83106,96
- главный бухгалтер — 51111,3
ГУЗ «Ефремовская районная больница имени А.И. Козлова»
- главный врач — 149511,77
- заместитель главного врача по лечебной работе — 83098,17
- главный бухгалтер — 72162,91
ГУЗ «Заокская центральная районная больница»
- врио главного врача — 77851,72
- заместитель главного врача по экономическим вопросам — 63811,76
- главный бухгалтер — 62884,36
ГУЗ «Кимовская центральная районная больница»
- и.о. главного врача — 120576,32
- заместитель главного врача по лечебной работе — 79485,2
- главный бухгалтер — 64792,27
ГУЗ «Киреевская центральная районная больница»
- и.о. главного врача — 91386
- врио заместителя главного врача по лечебной работе — 72428
- главный бухгалтер — 75772
ГУЗ «Куркинская центральная районная больница»
- главный врач — 61935,47
- заместитель главного врача по лечебной работе — 51311,31
- главный бухгалтер — 49698,73
ГУЗ «Новомосковская городская клиническая больница»
- главный врач — 159086,46
- заместитель главного врача по лечебной работе — 98442,91
- главный бухгалтер — 87656,27
ГУЗ «Одоевская центральная районная больница им. П.П. Белоусова»
- главный врач — 115892
- заместитель главного врача по лечебной работе — 62591
- главный бухгалтер — 72475
ГУЗ «Плавская центральная районная больница им. С.С. Гагарина»
- главный врач — 116083,14
- заместитель главного врача по экономическим вопросам — 78568,97
- главный бухгалтер — 78136,39
ГУЗ «Суворовская центральная районная больница»
- главный врач — 107677,32
- и.о. Заместитель главного врача по лечебной работе — 95777,02
- главный бухгалтер — 82772,98
ГУЗ «Тепло-Огаревская центральная районная больница»
- главный врач — 82729,36
- заместитель главного врача по лечебной работе — 88585,64
- главный бухгалтер — 76880,21
ГУЗ «Узловская районная больница»
- главный врач — 125485,38
- заместитель главного врача по лечебной работе - 67879,84
- главный бухгалтер — 86821,08
ГУЗ «Щекинская районная больница»
- главный врач — 141206,02
- заместитель главного врача по лечебной работе — 105618,33
- главный бухгалтер — 101066,74
ГУЗ «Ясногорская районная больница»
- главный врач — 94029
- заместитель главного врача по лечебной работе — 65271
- главный бухгалтер — 59197.