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Тульские борцы заняли призовые места на турнире по спортивной борьбе в Эстонии

Тульские борцы заняли призовые места на турнире по спортивной борьбе в Эстонии

Поздравляем наших спортсменов!

С 29 по 31 марта в Таллине (Эстония) прошел крупнейший международный турнир по спортивной борьбе. В нем приняли участие более 1900 спортсменов из 27 стран Европы, Азии, Африки и Америки.

Тульскую область представляли три спортсмена. Они состязались среди борцов греко-римского стиля 2008 г. р. в весовой категории до 40 кг.

По итогам турнира трое наших ребят заняли места в пятерке сильнейших.

Богдан Хабаров завоевал серебро, Арсений Сысоев — бронзу, а Сергей Шереметьев занял пятое место.

Поздравляем ребят и их тренеров — Артура Матевосяна и Дмитрия Шереметьева!

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Международный турнир по греко-римской борьбе, Фото: 1
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Международный турнир по греко-римской борьбе, Фото: 3
Международный турнир по греко-римской борьбе, Фото: 4
Международный турнир по греко-римской борьбе, Фото: 5
Международный турнир по греко-римской борьбе, Фото: 6
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 18:33 +4
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