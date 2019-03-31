Тульские борцы заняли призовые места на турнире по спортивной борьбе в Эстонии
Поздравляем наших спортсменов!
С 29 по 31 марта в Таллине (Эстония) прошел крупнейший международный турнир по спортивной борьбе. В нем приняли участие более 1900 спортсменов из 27 стран Европы, Азии, Африки и Америки.
Тульскую область представляли три спортсмена. Они состязались среди борцов греко-римского стиля 2008 г. р. в весовой категории до 40 кг.
По итогам турнира трое наших ребят заняли места в пятерке сильнейших.
Богдан Хабаров завоевал серебро, Арсений Сысоев — бронзу, а Сергей Шереметьев занял пятое место.
Поздравляем ребят и их тренеров — Артура Матевосяна и Дмитрия Шереметьева!
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