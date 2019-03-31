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1 апреля в России стартует весенний призыв

1 апреля в России стартует весенний призыв

Соответствующий Указ подписал Владимир Путин.

С 1 апреля в России начнется весенний призыв. Весной в армию будут призваны 135 тысяч человек. Соответствующий Указ подписал Владимир Путин. Призыв завершится 15 июля.

Глава государства указал уволить солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истек.

Отметим, что прошлой весной на службу были призваны 128 тысяч человек, а осенью — 132,5 тысяч.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:51 0
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