1 апреля в России стартует весенний призыв

С 1 апреля в России начнется весенний призыв. Весной в армию будут призваны 135 тысяч человек. Соответствующий Указ подписал Владимир Путин. Призыв завершится 15 июля.

Глава государства указал уволить солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истек.

Отметим, что прошлой весной на службу были призваны 128 тысяч человек, а осенью — 132,5 тысяч.