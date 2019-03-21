БК «Арсенал» сыграл два матча с магнитогорским «Динамо»

19 и 20 марта тульский БК «Арсенал» в рамках 18 тура Суперлиги-2 провел два матча с магнитогорским «Динамо». Первая игра осталась за оружейниками — 107:91 (32:23, 19:21, 29:24, 27:23). Самым результативным в составе туляков стал Роман Казюлин, набравший 20 очков.

А во второй игре победителями стали гости. Матч завершился со счетом 103:101 (27:20, 19:22, 27:27, 30:32) в пользу «Динамо». Самый результативный в составе оружейников - Никита Бурков. На его счету 26 очков и 10 подборов.

Кстати, поддержать наших баскетболистов пришли волейболистки «Тулицы». Об этом сообщает пресс-служба БК «Арсенал».

Следующие матчи тульские баскетболисты проведут на выезде — 1 и 2 апреля спортсмены сыграют с барнаульским «АлтайБаскетом».