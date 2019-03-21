новости
новости
Регистрация
БК «Арсенал» сыграл два матча с магнитогорским «Динамо»

БК «Арсенал» сыграл два матча с магнитогорским «Динамо»

Игры прошли в «Новом поколении».

19 и 20 марта тульский БК «Арсенал» в рамках 18 тура Суперлиги-2 провел два матча с магнитогорским «Динамо». Первая игра осталась за оружейниками — 107:91 (32:23, 19:21, 29:24, 27:23). Самым результативным в составе туляков стал Роман Казюлин, набравший 20 очков.

А во второй игре победителями стали гости. Матч завершился со счетом 103:101 (27:20, 19:22, 27:27, 30:32) в пользу «Динамо». Самый результативный в составе оружейников - Никита Бурков. На его счету 26 очков и 10 подборов.

Кстати, поддержать наших баскетболистов пришли волейболистки «Тулицы». Об этом сообщает пресс-служба БК «Арсенал».

Следующие матчи тульские баскетболисты проведут на выезде — 1 и 2 апреля спортсмены сыграют с барнаульским «АлтайБаскетом».

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:13 +3
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
БК АрсеналбаскетболБК ДинамоСуперлига-2

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле задержан находившийся в федеральном розыске мужчина
В Туле задержан находившийся в федеральном розыске мужчина
Как тулякам сократить расходы на домашнее телевидение и интернет
Как тулякам сократить расходы на домашнее телевидение и интернет
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.