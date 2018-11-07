Фестиваль кинокомедии «Улыбнись, Россия»: афиша на 7 ноября

7 НОЯБРЯ

13.00 - м/ф «Фиксики: Большой секрет» реж. В. Бедошвили, А. Колпин, И. Пшонкин. Городской концертный зал. 6+

14.00 — к/ф «Новогодний переполох», реж. К. Папакуль. Тульский областной центр молодежи (ул. Демонстрации, д. 134). 12+

15.00 — к/ф «Большая афера в маленьком городе» (Италия), реж. М. Гаудиозо. Кинотеатр «Октябрь». 16+

15.00 — к/ф «Килиманджара» реж. Е. Телегина, М. Полинский. «Киносити"(ул. Советская д. 47, ТЦ «Гостиный двор», 5 этаж). 16+

16.00 — к/ф «Сердцеед» (Франция), реж. Л. Тирар. Городской концертный зал. 16+

18.00 - к/ф «Афера доктора Нока» (Франция-Бельгия), реж. Л. Леви. Тульский областной центр молодежи (ул. Демонстрации, д. 134). 16+

18.00 — к/ф «Везучий случай» реж. Р. Шульман. Кинотеатр «Алмаз» (Калужское шоссе д. 1а). 12+

19.00 — к/ф «О чем говорят мужчины. Продолжение», реж. Ф.Фархшатова. Городской концертный зал. 16+

Заказать бесплатный пригласительный и уточнить дополнительную информацию можно по тел.: