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Фестиваль кинокомедии «Улыбнись, Россия»: афиша на 7 ноября

Фестиваль кинокомедии «Улыбнись, Россия»: афиша на 7 ноября

Публикуем расписание фильмов.

7 НОЯБРЯ

13.00 - м/ф «Фиксики: Большой секрет» реж. В. Бедошвили, А. Колпин, И. Пшонкин. Городской концертный зал. 6+

14.00 — к/ф «Новогодний переполох», реж. К. Папакуль. Тульский областной центр молодежи (ул. Демонстрации, д. 134). 12+

15.00 — к/ф «Большая афера в маленьком городе» (Италия), реж. М. Гаудиозо. Кинотеатр «Октябрь». 16+

15.00 — к/ф «Килиманджара» реж. Е. Телегина, М. Полинский. «Киносити"(ул. Советская д. 47, ТЦ «Гостиный двор», 5 этаж). 16+

16.00 — к/ф «Сердцеед» (Франция), реж. Л. Тирар. Городской концертный зал. 16+

18.00 - к/ф «Афера доктора Нока» (Франция-Бельгия), реж. Л. Леви. Тульский областной центр молодежи (ул. Демонстрации, д. 134). 16+

18.00 — к/ф «Везучий случай» реж. Р. Шульман. Кинотеатр «Алмаз» (Калужское шоссе д. 1а). 12+

19.00 — к/ф «О чем говорят мужчины. Продолжение», реж. Ф.Фархшатова. Городской концертный зал. 16+

 

Заказать бесплатный пригласительный и уточнить дополнительную информацию можно по тел.:

  • 8 (4872) 55 05 26 (ГКЗ)
  • 8 (4872) 25 32 82 (кинотеатр «Киносити»)
  • 8 (4872) 79 10 60 (кинотеатр «Алмаз»)
  • 8 (4872) 55 85 40 (кинотеатр «Октябрь»)
  • 8 (4872) 35 12 88 (Тульский областной центр молодежи).
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:43 −1
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