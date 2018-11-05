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Тульские каратисты привезли 10 медалей из Тольятти

Тульские каратисты привезли 10 медалей из Тольятти

В нашей копилке пять золотых, три серебряных и две бронзовых медали.

В рамках 12 Спартакиады боевых искусств «Непобедимая держава», проходящей в городе Тольятти, тульские спортсмены приняли участие во Всероссийском турнире по всестилевому каратэ. Нашу область представили пять спортсменов от 12 до 16 лет.

Представители команды «Щекиноазот» (тренер Вугар Ахмедов) и воспитанники тульского отделения каратэ WKC (тренер Галина Беляева) выполнили свою задачу на 100% и привезли в Тульскую область 10 медалей.

В копилке нашей сборной пять золотых, три серебряных и две бронзовых медали. Победителями и призерами стали Демичев Максим, Максим Шевченко, Роман Савонов, Степан Аничкин, Дмитрий Желтов.

В соответствии со статусом соревнований Степану будет присвоен разряд кандидата в мастера спорта России.

- Основной задачей нашей команды было добраться до финала в категории среди мужчин (18 лет и старше). Но то, что наш 16-летний спортсмен Максим Демичев взял золото в этой категории, стало закономерным итогом длительной подготовки к этому турниру, — говорит Вугар Ахмедов.

Отметим, что «Непобедимая держава» является крупнейшим форумом по боевым искусствам на территории России. Тульская команда впервые участвовала в таком масштабном мероприятии.

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Тульские каратисты привезли медали из Тольятти, Фото: 1
Тульские каратисты привезли медали из Тольятти, Фото: 2
Тульские каратисты привезли медали из Тольятти, Фото: 3
Тульские каратисты привезли медали из Тольятти, Фото: 4
Тульские каратисты привезли медали из Тольятти, Фото: 5
Тульские каратисты привезли медали из Тольятти, Фото: 6
Тульские каратисты привезли медали из Тольятти, Фото: 7
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:12 +1
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