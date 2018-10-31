За оскорбление арбитров тренера ФК «Химик» Игоря Семшова дисквалифицировали на один матч

Также наставника новомосковской команды оштрафовали на 15 тысяч рублей.

На очередном заседании КДК РФС рассмотрели инцидент, который произошел в Липецке. На послематчевой пресс-конференции главный тренер новомосковского ФК «Химик» Игорь Семшов оскорбил арбитров, которые судили игру с «Металлургом».

Игорь Петрович не стеснялся в выражениях. По его мнению, судьи допустили серьезные ошибки, которые повлияли на исход матча. Позже тренер извинился за свое поведение.

- За оскорбительное поведение в отношении официальных лиц матча — оштрафовать Игоря Семшова на 15 000 рублей и дисквалифицировать его на четыре матча Первенства России по футболу. При этом один матч считать реальным исполнением, а три — условной спортивной санкцией, — сообщили в КДК.

Кроме того, Игорю Семшову установили испытательный срок до конца сезона 2018/19.