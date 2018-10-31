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За оскорбление арбитров тренера ФК «Химик» Игоря Семшова дисквалифицировали на один матч

За оскорбление арбитров тренера ФК «Химик» Игоря Семшова дисквалифицировали на один матч

Также наставника новомосковской команды оштрафовали на 15 тысяч рублей.

На очередном заседании КДК РФС рассмотрели инцидент, который произошел в Липецке. На послематчевой пресс-конференции главный тренер новомосковского ФК «Химик» Игорь Семшов оскорбил арбитров, которые судили игру с «Металлургом».

Игорь Петрович не стеснялся в выражениях. По его мнению, судьи допустили серьезные ошибки, которые повлияли на исход матча. Позже тренер извинился за свое поведение.

- За оскорбительное поведение в отношении официальных лиц матча — оштрафовать Игоря Семшова на 15 000 рублей и дисквалифицировать его на четыре матча Первенства России по футболу. При этом один матч считать реальным исполнением, а три — условной спортивной санкцией, — сообщили в КДК.

Кроме того, Игорю Семшову установили испытательный срок до конца сезона 2018/19.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 18:24 +1
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