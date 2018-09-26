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Волейбольная «Тулица» проиграла второй матч в Кубке России
Фото пресс-службы ВК "Тулица".

Волейбольная «Тулица» проиграла второй матч в Кубке России

Встреча завершилась со счетом 0:3.

26 сентября волейбольная «Тулица» сыграла очередной матч Кубка России. Тульская команда уступила «Динамо-Метар» из Челябинска со счетом 0:3 (21:25, 16:25, 11:25). Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Главный тренер «Тулицы» Александр Перепелкин отметил, что соперник был на голову сильнее тулячек.

- Будем надеяться, что это был худший волейбол, показанный «Тулицей» в этом сезоне. И я, и команда приложим все усилия, чтобы сделать выводы и больше не повторять таких результатов.

Я не скажу, что мы боролись до конца, но и такого состояния, что все «плюнули» и встали, не было. Соперник поймал кураж и делал все четко и стабильно.

27 сентября в 14.00 состоится третья игра в рамках Кубка. «Тулица» сразится с командой «Липецк». Посмотреть прямую трансляцию матча можно будет в группе Volley_Girlz ВКонтакте.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:48 +1
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