Волейбольная «Тулица» проиграла второй матч в Кубке России

Фото пресс-службы ВК "Тулица".

26 сентября волейбольная «Тулица» сыграла очередной матч Кубка России. Тульская команда уступила «Динамо-Метар» из Челябинска со счетом 0:3 (21:25, 16:25, 11:25). Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Главный тренер «Тулицы» Александр Перепелкин отметил, что соперник был на голову сильнее тулячек.

- Будем надеяться, что это был худший волейбол, показанный «Тулицей» в этом сезоне. И я, и команда приложим все усилия, чтобы сделать выводы и больше не повторять таких результатов.

Я не скажу, что мы боролись до конца, но и такого состояния, что все «плюнули» и встали, не было. Соперник поймал кураж и делал все четко и стабильно.

27 сентября в 14.00 состоится третья игра в рамках Кубка. «Тулица» сразится с командой «Липецк». Посмотреть прямую трансляцию матча можно будет в группе Volley_Girlz ВКонтакте.