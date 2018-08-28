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Тульские боксеры готовятся к чемпионату России
Фото Федерации бокса Тульской области.

Тульские боксеры готовятся к чемпионату России

Наши спортсмены отправились на сборы на Таманский полуостров.

Тульские боксеры начали целенаправленную подготовку к чемпионату России, который с 12 по 21 октября пройдет в Якутске. Об этом сообщает региональная Федерация бокса. Отметим, что путевки на турнир завоевали 12 наших боксеров:

  • Рашад Гасанов,
  • Никита Быстров,
  • Руслан Синицин,
  • Павел Фёдоров,
  • Степан Хитарян,
  • Халид Ягубзаде,
  • Максим Емельянов,
  • Вадим Петров,
  • Тимур Гамзатов,
  • Даниэль Лутай,
  • Ровшан Ягубзаде,
  • Андрей Батырев.

Большая часть тульской команды до 10 сентября отправилась на учебно-тренировочный сбор на Таманский полуостров Краснодарского края. Готовятся боксеры под руководством Андрея Зайцева, Василия Панфёрова и Николая Емельянова.

Павел Фёдоров, Степан Хитарян и Ровшан Ягубзаде в составе сборной России до 12 сентября будут тренироваться в Кисловодске.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:06 +1
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