Фото Федерации бокса Тульской области.
Тульские боксеры готовятся к чемпионату России
Наши спортсмены отправились на сборы на Таманский полуостров.
Тульские боксеры начали целенаправленную подготовку к чемпионату России, который с 12 по 21 октября пройдет в Якутске. Об этом сообщает региональная Федерация бокса. Отметим, что путевки на турнир завоевали 12 наших боксеров:
- Рашад Гасанов,
- Никита Быстров,
- Руслан Синицин,
- Павел Фёдоров,
- Степан Хитарян,
- Халид Ягубзаде,
- Максим Емельянов,
- Вадим Петров,
- Тимур Гамзатов,
- Даниэль Лутай,
- Ровшан Ягубзаде,
- Андрей Батырев.
Большая часть тульской команды до 10 сентября отправилась на учебно-тренировочный сбор на Таманский полуостров Краснодарского края. Готовятся боксеры под руководством Андрея Зайцева, Василия Панфёрова и Николая Емельянова.
Павел Фёдоров, Степан Хитарян и Ровшан Ягубзаде в составе сборной России до 12 сентября будут тренироваться в Кисловодске.
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