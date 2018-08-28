Тульские боксеры готовятся к чемпионату России

Фото Федерации бокса Тульской области.

Наши спортсмены отправились на сборы на Таманский полуостров.

Тульские боксеры начали целенаправленную подготовку к чемпионату России, который с 12 по 21 октября пройдет в Якутске. Об этом сообщает региональная Федерация бокса. Отметим, что путевки на турнир завоевали 12 наших боксеров:

Рашад Гасанов,

Никита Быстров,

Руслан Синицин,

Павел Фёдоров,

Степан Хитарян,

Халид Ягубзаде,

Максим Емельянов,

Вадим Петров,

Тимур Гамзатов,

Даниэль Лутай,

Ровшан Ягубзаде,

Андрей Батырев.

Большая часть тульской команды до 10 сентября отправилась на учебно-тренировочный сбор на Таманский полуостров Краснодарского края. Готовятся боксеры под руководством Андрея Зайцева, Василия Панфёрова и Николая Емельянова.

Павел Фёдоров, Степан Хитарян и Ровшан Ягубзаде в составе сборной России до 12 сентября будут тренироваться в Кисловодске.