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Владимир Груздев поздравил Алексея Дюмина с днем рождения

Владимир Груздев поздравил Алексея Дюмина с днем рождения

Председатель правления АЮР отметил, что тулякам повезло с губернатором.

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев поздравил губернатора Тульской области Алексея Дюмина с днем рождения. Поздравление опубликовано в твиттере:

Напомним, сегодня, 28 августа, Алексею Дюмину исполнилось 46 лет.

сегодня, в 16:36
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