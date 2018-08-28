Владимир Груздев поздравил Алексея Дюмина с днем рождения

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев поздравил губернатора Тульской области Алексея Дюмина с днем рождения. Поздравление опубликовано в твиттере:

Сегодня ДР у моего товарища-Алексея Дюмина!Успехов во всех делах, удачи и здоровья!

Тулякам повезло с губернатором! — Владимир Груздев (@GruzdevVladimir)