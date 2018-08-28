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В Богородицке отец зарезал сына

В Богородицке отец зарезал сына

Между мужчинами произошла пьяная ссора.

В Богородицке возбуждено уголовное дело в отношении 59-летнего местного жителя по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По предварительным данным, вечером 26 августа обвиняемый вместе с 29-летним сыном находился по месту своего жительства (Западный микрорайон, д. 3). В ходе распития спиртных напитков между мужчинами произошла ссора, в результате которой отец вооружился ножом и несколько раз ударил сына в грудную клетку. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.

- Обвиняемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, следователем направлено в суд ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу, — сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Тульской области.

Следователем проводятся все необходимые следственные действия, направленные на сбор доказательственной базы по уголовному делу.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:53 0
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