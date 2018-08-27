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У баскетбольного «Арсенала» появился фарм-клуб
Фото пресс-службы БК "Арсенал".

У баскетбольного «Арсенала» появился фарм-клуб

Главной задачей дубля является просмотр и подготовка ближайшего резерва для основной команды.

В структуре тульского БК «Арсенал» появился фарм-клуб. Об этом сообщается в официальной группе клуба ВКонтакте.

- Под названием «Арсенал-2» команда, укомплектованная молодыми ребятами из Тулы и области, заявится для выступлений в Первую лигу ЦФО. Главной задачей дубля является просмотр и подготовка ближайшего резерва для основной команды, — говорится в сообщении.

На прошлой неделе состоялась встреча руководства клуба и тренеров главной команды с игроками, на которой ребята получили напутствие в преддверии начала подготовки к новому сезону.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:05 0
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