Фото пресс-службы БК "Арсенал".
У баскетбольного «Арсенала» появился фарм-клуб
Главной задачей дубля является просмотр и подготовка ближайшего резерва для основной команды.
В структуре тульского БК «Арсенал» появился фарм-клуб. Об этом сообщается в официальной группе клуба ВКонтакте.
- Под названием «Арсенал-2» команда, укомплектованная молодыми ребятами из Тулы и области, заявится для выступлений в Первую лигу ЦФО. Главной задачей дубля является просмотр и подготовка ближайшего резерва для основной команды, — говорится в сообщении.
На прошлой неделе состоялась встреча руководства клуба и тренеров главной команды с игроками, на которой ребята получили напутствие в преддверии начала подготовки к новому сезону.
Другие статьи по темам
Место
Прочее