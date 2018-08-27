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В Донском из горящей квартиры пожарные спасли двух человек

В Донском из горящей квартиры пожарные спасли двух человек

Пожар случился поздно ночью.

27 августа в 1.08 в службу спасения сообщили о возгорании в квартире, расположенной в Донском в мкр. Центральный на ул. Новой.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области, пожарные расчеты прибыли на место происшествия в 1.11. Открытое горение было ликвидировано через семь минут.

- Звеном газодымозащитной службы по лестничному маршу с применением спасательных устройств дыхательных аппаратов были спасены 2 человека, — уточнили в ведомстве.

В результате происшествия комната размером 3×4 кв. м выгорела полностью, мебель и стены в квартире закоптились.

Причина пожара устанавливается.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:38 +2
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