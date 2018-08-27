В Донском из горящей квартиры пожарные спасли двух человек
Пожар случился поздно ночью.
27 августа в 1.08 в службу спасения сообщили о возгорании в квартире, расположенной в Донском в мкр. Центральный на ул. Новой.
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области, пожарные расчеты прибыли на место происшествия в 1.11. Открытое горение было ликвидировано через семь минут.
- Звеном газодымозащитной службы по лестничному маршу с применением спасательных устройств дыхательных аппаратов были спасены 2 человека, — уточнили в ведомстве.
В результате происшествия комната размером 3×4 кв. м выгорела полностью, мебель и стены в квартире закоптились.
Причина пожара устанавливается.
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