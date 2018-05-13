Миодраг Божович: «Еврокубки – это шанс войти в историю Тулы»

«Арсенал» на своем поле проведет заключительный матч сезона. У оружейников при некоторых раскладах есть шанс пробиться в Лигу Европы.

Все это стало возможным благодаря «Тосно», которое в качестве обладателя Кубка России не успело вовремя оформить документы на получение лицензии для игры в еврокубках. Забавно, что команда, стоящая на вылет в Премьер-лиге, сначала едва не лишила «Арсенал» европейского сезона, дважды победив туляков и в гостях, и дома, а теперь подарившая шанс совершить то, что еще недавно казалось невозможным.

Перед последним туром на заветное шестое место теоретически претендуют несколько клубов. Но если у «Ахмата», московского «Динамо», «Урала» из Екатеринбурга и казанского «Рубина» шансы скорее теоретические, то «Арсенал» и «Уфа» – самые главные претенденты на то, чтобы прорубить окно в Европу. Для того, чтобы занять шестое место, «Уфе» достаточно просто выиграть дома в последнем туре у «Тосно».

Однако у команды из Ленинградской области свои резоны сражаться в этом матче еще яростнее, чем в недавнем финале Кубка России. В случае, если она наберет очки в Уфе, скорее всего, избежит прямого вылета из Премьер-лиги. Сейчас у тосненцев одинаковое количество очков с «Анжи» из Махачкалы, но при этом команда Ленинградской области имеет худший показатель в личных встречах с дагестанцами, и в любом случае при равном количестве набранных очков будет ниже в турнирной таблице. Для спасения тосненцам скорее всего достаточно будет сыграть вничью в последнем туре, поскольку «Анжи» в этот день играет в Москве с бьющимся за прямой выход в групповой турнир Лиги чемпионов ЦСКА.

«Арсеналу», чтобы стать участником турнира Лиги Европы, в любом случае нужно побеждать и надеяться на вероятную осечку соперника.

О том, как команда готовится к заключительному матчу чемпионата, мы поговорили с главным тренером «Арсенала» Миодрагом Божовичем.

– Настраиваемся на победу, – сказал он в беседе с корреспондентом Myslo. – Это последняя игра в чемпионате. Хотим перед своими болельщиками закончить сезон на мажорной ноте.

– Предыдущий матч в Москве с ЦСКА был сильным ударом?

– Честно говоря, для меня – да. Очень много пропустили, очень плохо сыграли. Двумя поражениями – от «Краснодара» и ЦСКА мы чуть испортили ту общую хорошую картинку, что сложилась в этом сезоне.

– Многие считают, что с ЦСКА команда не настроилась соответствующим образом, фактически закончила сезон.

– Какой может быть ненастрой против ЦСКА? Не могу согласиться и с тем, что мы ошиблись с составом. Играли сильнейшие на этот день.

– То есть команда готова биться за еврокубки? Они ей нужны?

– Еврокубки нужны, чтобы мы вошли в историю города. Что касается команды, у нас очень много арендованных игроков.

Это очень большой вопрос, сможем ли мы летом так усилиться, чтобы сделать команду, которая боеспособна в Европе.

– Но как цель выход в зону еврокубков стоит?

– Если есть такая возможность, почему бы и нет? Для болельщиков, для города это было бы праздником.

– Вы когда-то работали в «Локомотиве». С Семиным лично знакомы? Поздравляли уже его с чемпионством?

– Я знаком, но поздравлю в воскресенье, перед игрой.

– У вас тоже есть опыт завоевания чемпионства с «Црвеной звездой». Расскажите из собственного опыта, долго ли после победного матча празднуется чемпионство?

– Думаю, русские празднуют дольше.

– Насколько поможет «Арсеналу», что «Локомотив» приедет в Тулу, уже выполнив главную задачу на сезон?

– Так ведь на стадионе будет еще и много болельщиков «Локомотива», в присутствии которых чемпионы не захотят играть плохо. Игроки, которые выйдут на поле, наверняка будут биться и захотят показать, что хотят остаться в «Локомотиве» и на следующий сезон. Простой игры не надо ждать.

Большое интервью с Миодрагом Божовичем по итогам сезона читайте на Myslo на следующей неделе.