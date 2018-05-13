Туляки обнаружили во дворе дома лося

Фото Анастасии Ч.

Жителей дома № 10 по ул. Октябрьской с утра разбудил грохот. Туляки вышли на улицу и увидели, что в яму недалеко от подъезда провалился… лось! Отметим, что возле дома расположена стройка — там возводят торговый центр.

- Зверь нас, конечно, здорово напугал. Дочка с криком проснулась от грохота. Я когда в МЧС звонила, мне даже не поверили! — рассказала жительница дома Анастасия корреспонденту Myslo. — Откуда лось взялся, непонятно. У нас практически центр города, лесов и парков с подобной живностью рядом нет.

По словам Анастасии, через некоторое время приехали егеря и усыпили животное. Лося осмотрят ветеринары и дальше решат, что с ним делать.