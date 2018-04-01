В Ефремове из горящей квартиры пожарные спасли человека

Фото с места происшествия ГУ МЧС России по Тульской области.

31 марта в 23.45 на пульт «Единой службы спасения» поступило сообщение о возгорании квартиры в д. Ясеновая г. Ефремов.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета. По лестничному маршу с помощью дыхательного аппарата пожарные вывели из квартиры человека. С огнем удалось справиться уже в 23.56.

В результате происшествия в комнате площадью 15 кв. м закоптились стены и потолок. Причина пожара устанавливается.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает:

При обнаружении первых признаков пожара (запах гари, дым) необходимо незамедлительно сообщить в Единую службу спасения по городскому телефону - 01 или с мобильного — 112 и 101.