Тульские спортсмены успешно выступили в Коломне и Казани

Конькобежцы показали хорошие результаты в спринтерском многоборье, а атлеты взяли «бронзу» на «Шиповке юных».

Около 70 самых быстрых юношей и девушек из разных регионов России боролись за призы Заслуженного мастера спорта по конькобежному спорту Валерия Муратова в подмосковной Коломне.

По результатам спринтерского многоборья, среди тульских конькобежцев Олеся Сергиеня заняла шестое место, Валерия Андросова и Роман Латухин показали девятые результаты, а Данила Липатов стал двенадцатым. Подготовили наших спортсменов Елена и Евгений Прусовы.

В Казани состоялись старты средней группы Всероссийского легкоатлетического финала соревнований «Шиповка юных». Команда тульской спортшколы «Лёгкая атлетика» в составе Вадима Арнольда, Даниила Боровкова, Даниила Шальнева и Алексея Васина завоевала бронзовые медали в многоборье. Кроме того, Даниил Боровков завоевал индивидуальную бронзу в метании снаряда, его результат – 59 м 41 см.