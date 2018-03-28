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Тульские спортсмены успешно выступили в Коломне и Казани

Тульские спортсмены успешно выступили в Коломне и Казани

Конькобежцы показали хорошие результаты в спринтерском многоборье, а атлеты взяли «бронзу» на «Шиповке юных».

Около 70 самых быстрых юношей и девушек из разных регионов России боролись за призы Заслуженного мастера спорта по конькобежному спорту Валерия Муратова в подмосковной Коломне.

По результатам спринтерского многоборья, среди тульских конькобежцев Олеся Сергиеня заняла шестое место, Валерия Андросова и Роман Латухин показали девятые результаты, а Данила Липатов стал двенадцатым. Подготовили наших спортсменов Елена и Евгений Прусовы.

В Казани состоялись старты средней группы Всероссийского легкоатлетического финала  соревнований «Шиповка юных». Команда тульской спортшколы «Лёгкая атлетика» в составе Вадима Арнольда, Даниила Боровкова, Даниила Шальнева и Алексея Васина завоевала бронзовые медали в многоборье. Кроме того, Даниил Боровков завоевал индивидуальную бронзу в метании снаряда, его результат – 59 м 41 см. 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 09:00 +1
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