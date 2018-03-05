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Эстафета «Выбор чемпионов»: Алексей Дюмин отразил 18 шайб-щелчков от известных хоккеистов
Кадр из видео.

Эстафета «Выбор чемпионов»: Алексей Дюмин отразил 18 шайб-щелчков от известных хоккеистов

После губернатора Тульской области акцию поддержал Рамзан Кадыров.

Алексей Дюмин принял Всероссийскую эстафету «Выбор чемпионов 180318» от главы Республики Татарстан Рустама Минниханова. Губернатор Тульской области встал на ворота и отразил 18 шайб-щелчков от известных хоккеистов Валерия Каменского и Алексея Жаленова.

Эстафету Алексей Дюмин передал главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову.

– С большим удовольствием принимаю от губернатора Тульской области, дорогого брата Алексея Дюмина Всероссийскую эстафету #ВыборЧемпионов180318. Я восемнадцать раз подниму штангу.

Рамзан Кадыров поднял 100-килограммовую штангу 18 раз.

 

Суть эстафеты в том, что до дня выборов президента РФ в регионах проведут массовые тренировки, во время которых планируется выполнить 180 318 спортивных упражнений: приседаний, подтягиваний и др.

сегодня, в 14:29 −8
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