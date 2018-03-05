Эстафета «Выбор чемпионов»: Алексей Дюмин отразил 18 шайб-щелчков от известных хоккеистов

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Алексей Дюмин принял Всероссийскую эстафету «Выбор чемпионов 180318» от главы Республики Татарстан Рустама Минниханова. Губернатор Тульской области встал на ворота и отразил 18 шайб-щелчков от известных хоккеистов Валерия Каменского и Алексея Жаленова.

Эстафету Алексей Дюмин передал главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову.

– С большим удовольствием принимаю от губернатора Тульской области, дорогого брата Алексея Дюмина Всероссийскую эстафету #ВыборЧемпионов180318. Я восемнадцать раз подниму штангу.

Рамзан Кадыров поднял 100-килограммовую штангу 18 раз.

Суть эстафеты в том, что до дня выборов президента РФ в регионах проведут массовые тренировки, во время которых планируется выполнить 180 318 спортивных упражнений: приседаний, подтягиваний и др.