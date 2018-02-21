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Убийство в Тульской области: после отъезда полиции преступник добил жертву

Убийство в Тульской области: после отъезда полиции преступник добил жертву

Убийца замотал женщине рот шарфом, отнес ее к реке и сбросил воду. Несчастная скончалась от утопления.

20 февраля в Алексинском районе в реке было обнаружено тело 65-летней женщины. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По подозрению в совершении убийства задержан 32-летний житель Алексинского района, ранее судимый за хищения.

По версии следствия, 19 февраля в деревне Сосновка между находившимися в состоянии алкогольного опьянения подозреваемым и его знакомой произошел конфликт, в ходе которого мужчина нанес пенсионерке резаную рану руки. Женщина вызвала бригаду скорой медицинской помощи, а из медучреждения о случившемся сообщили в полицию.

Увидев, что к женщине прибыли сотрудники полиции, мужчина скрылся. По информации Myslo, потерпевшая не хотела привлекать к ответственности своего знакомого, сказала, что это просто конфликт. Заявление писать на него она не стала. Полицейские провели необходимые мероприятия и уехали. 

На следующий день злоумышленник вернулся, замотал женщине рот шарфом, отнес ее к реке и сбросил в воду.

Потерпевшая скончалась от утопления в воде.

– В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение в совершении убийства. Следователем готовится ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, — об этом рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тульской области.

сегодня, в 16:42 +4
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