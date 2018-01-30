Аналитика: Зачем «Арсеналу» Дзюба?

Фото sovsport.ru и readfootball.com

Вероятное подписание контракта с Артемом Дзюбой и Иваном Новосельцевым, которые на правах аренды переезжают к нам из Питера, вызвало фурор в столичных СМИ.

Только ленивый не обсуждает, что «Арсенал» нужен Дзюбе для того, чтобы вернуться в сборную России. И никто не задается вопросом — а для чего «Арсеналу» нужен Дзюба?

Нынешняя зима — уже третий трансферный период новой команды, которая управляет «Арсеналом». Два предыдущих убедили в том, что подбор игроков делается не по принципу где что плохо лежит, лишь бы бесплатно, а с определенной философией и концепцией; под ту задачу, которая ставится на данный момент.

Год назад главной идеей было сохранение места в премьер-лиге. Оставим в покое тренерские качества специалиста, руководившего на тот момент «Арсеналом», но согласимся, что это был молодой тренер, несмотря на все свое богатое игровое прошлое. Поэтому и футболисты требовались не просто мастеровитые, но с такими бойцовскими качествами, чтобы там, где сложно, разобраться самим, без чьей-то подсказки, на основе своего опыта. Собственно, и Сергей Павлов приглашал опытных футболистов, однако просто опыт игры в Премьер-лиге и опыт решения каких-то командных задач — две большие разницы.

С этой задачей селекция прошлой зимы справилась на отлично. Что ни приглашение — то в точку.

Разве что у болгарского защитника Иванова не заладилось проявить себя в новой команде. В ключевые моменты сезона «Арсенал» не дрогнул благодаря в первую очередь собранности и квалификации футболистов. Ведь после поражения в Красноярске все могло сложиться иначе. Но оборона отыграла на ноль, а Григалава совершил памятный рейд к чужим воротам, который привел к голу.

Артем Дзюба.

Минувшим летом перед селекционерами «Арсенала» стояла задача усилить состав, который уже показал свою боеспособность; комплектовать команду, которая бы уверенно держалась вне зоны вылета премьер-лиги. И вновь практически стопроцентные попадания с приглашенными. Ни один из них не осел на скамейке запасных, а качественно усилил игру.

При этом главным селекционным успехом стало подписание контракта с Миодрагом Божовичем. «Арсенал» под его руководством выдал несколько таких ярких матчей, что вдруг оказался в центре всеобщего внимания. Можно случайно обыграть ЦСКА, «Зенит» и «Краснодар». Но обыграть случайно и ЦСКА, и «Зенит», и «Краснодар» — невозможно. По ходу сезона стало очевидно, что «Арсенал» точно способен бороться пусть не за призовые, но за высокие места. И находить для этого новые резервы исходя из имеющихся возможностей. Вообще присутствие стратегии в работе — уже весомый залог успеха. И эта стратегия у нас прослеживается.

Конечно, в том, что «Зенит» готов отпустить в аренду своих футболистов, сказались два обстоятельства. Уж какое из них первое, какое второе не будем судить, но важны, очевидно, оба. «Арсенал» показал себя командой, которая и в осеннем составе способна отбирать очки у лидеров. А по весне ему играть почти со всеми питерскими конкурентами, за исключением «Спартака». И конечно эти отобранные у претендентов на призовые места очки могут по настоящему иметь цену золота. С «Зенитом», правда, тоже играть, но в этом матче никто из арендованных в Санкт-Петербурге футболистов по условиям договора помочь «Арсеналу» не сможет.

Опять же весьма впечатляющей вышла перезагрузка карьеры Джорджевича, который наконец-то начал раскрываться именно в Туле. Если у Божовича получилось вернуть в футбол одного вечно гулявшего по арендам игрока, почему не должно срастись с Дзюбой и Новосельцевым?

Приятно, конечно, что о Туле вдруг стали говорить в свете того, вернет ли она в сборную накануне домашнего чемпионата мира одного из самых обсуждаемых наших форвардов, но, с его приходом, нам все же интереснее другое — а зачем «Арсеналу» нужен Дзюба? Ну вот так, если по гамбургскому счету: зачем?

Перезапускать чью-то карьеру? У нас что здесь, в Туле, дом милосердия?

Под задачу во что бы то ни стало удержаться в середине турнирной таблицы ни Новосельцев, ни Дзюба вроде бы тоже не подходят. Бороться за выживание — как кажется, совсем не по понтам приглашаемого форварда.

Один ведь раз, когда его страстно ждали в Туле, еще при Аленичеве, Дзюба уже предпочел уехать в Ростов, а не в оружейную столицу.

«Арсенал», напомним, тогда бился за то, чтобы не оказаться в зоне вылета.



Артем Дзюба.

И даже с понижением зарплаты и тот, и другой наверняка будут одними из самых высокооплачиваемых игроков команды. При том, что «Арсеналу» они все равно не принадлежат, и летом вернутся в «Зенит». Такая аренда на девять матчей должна иметь более веское основание, чем сохранение места в Премьер-лиге.

Тут, конечно, любой болельщик это основание легко нарисует: попадание в зону еврокубков, раз уж появился такой шанс. Отчасти, наверное, будет прав. Хотя публично вряд ли кто из официальных лиц «Арсенала» такую задачу озвучит.

Наверное, тут важно другое. «Арсенал» учится быть иным — командой из верхней половины турнирной таблицы, в которой играют статусные футболисты. За всю тульскую историю к нам пока приходили лишь статусные ветераны, но никак не футболисты в расцвете карьеры. Искусству жить со звездами без скандалов тоже надо учиться.



Иван Новосельцев.

Появление питерского десанта означает стремление всех, кто причастен к нынешнему «Арсеналу», двигаться поступательно вверх. Не случайно ведь, что разговоры о новых игроках совпали по времени с открытием нового футбольного поля на Косой Горе, которое давно нуждалось в реконструкции. С разговорами о том, что на Центральном стадионе нужна резервная арена с искусственным полем.

Можно и нужно мечтать о еврокубках, но параллельно обрастать мясом — инфраструктурой, налаживать работу своей детской футбольной школы, приобретать новых болельщиков, которые приходят на стадион.

Что же касается ближайшего будущего, то его пунктиром обрисовал в интервью «Чемпионату» Миодраг Божович. Странно, что на эти слова также мало кто обратил внимание. «Клуб работает по принципу: как договорились, так и будет. Касательно трансферов, сейчас у нас нет бюджета на приобретение новых игроков — можем забирать свободных агентов или оформлять арендные соглашения. Но летом ситуация может измениться».

Летом, Карл, все может измениться!

Наверное, все, что сейчас происходит в «Арсенале» и делается в расчете на то, что летом что-то изменится в лучшую сторону. Но для того, чтобы это произошло, надо по весне показывать товар лицом — тот «Арсенал», который достоин дальнейшего роста. Дзюба, Новосельцев, и уж кем там еще вдруг захочет поделиться с барского плеча «Зенит», наверняка в этом помогут.