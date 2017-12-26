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Тульские рукопашники отлично выступили в Орле

Тульские рукопашники отлично выступили в Орле

В нашей копилке восемь медалей!

23 и 24 декабря в Орле состоялся Всероссийский турнир по рукопашному бою среди юношей и девушек 12-17 лет «Кубок Черноземья», в котором приняли участие более 250 спортсменов из 12 регионов России.

Сборную Тульской области представляли спортсмены областной Федерации рукопашного боя, в состав которой вошли воспитанники СШ «Металлург», СШ «Триумф» Тулы, СО «Динамо» Новомосковска, СК «Магура» Щёкино.

Наши спортсмены завоевали пять золотых, одну серебряную, две бронзовые медали.

победители и призеры

В возрастной группе 12-13 лет:

  • 1 место – Яровиков Сергей, в.к. 39 кг,  ДЮСШ «Металлург», тр. Мешконогих А.М.
  • 1 место – Черёмушкин Андрей, в.к. 42 кг,  ДЮСШ «Металлург», тр. Мешконогих А.М.
  • 2 место – Федяева Алеся, в.к. 46 кг, ДЮСШ «Металлург», тр. Мешконогих А.М.

В возрастной группе 14-15лет:

  • 1 место – Шубина Александра, в.к. 50 кг, СК «Магура», тр. Герасименко И.А., Турбин П.Н.
  • 1 место – Капков Константин, в.к. 55 кг, СК «Магура», тр. Герасименко И.А., Турбин П.Н.

В возрастной группе 16-17 лет:

  • 1 место – Улисков Денис, в.к. 55 кг, ДЮСШ «Триумф», тр. Дагаев Д.С., Жданова И.Н.
  • 3 место – Орлов Владислав, в.к. 65 кг, ДЮСШ «Триумф», тр. Дагаев Д.С., Жданова И.Н.
  • 3 место – Дубоносов Алексей, в.к. 50 кг, СО «Динамо», тр. Негачев В.В., Турбин П.П.

Готовились спортсмены под руководством Дмитрия Дагаева, Ильи Герасименко, Александра Мешконогих, Виктора Негачева, Инны Ждановой, Павла Турбина.

Победители и призеры соревнований завоевали право  участвовать  в первенстве России среди юношей и девушек 12-13, 14-15 лет, которое пройдет в Ростове-на-Дону в марте 2018 г. и в первенстве России среди юношей и девушек 16-17 лет, которое пройдёт в Туле в апреле 2018 года.   

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:02 +2
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