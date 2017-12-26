В Тульской области стартовала акция «Безопасная железная дорога»

С 25 декабря 2017 года по 25 января 2018 года во всех субъектах РФ, по которым проходит Московская железная дорога, проводится акция «Безопасная железная дорога». Мероприятие организовано специально накануне новогодних праздников, чтобы напомнить правила безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта. Особенно важно рассказать о мерах безопасности школьникам и студентам, у которых наступают зимние каникулы.

Во время акции железнодорожники совместно с полицейскими организуют специальные рейды на объектах железнодорожного транспорта, а также профилактические и разъяснительные мероприятия в государственных и муниципальных учреждениях.

Аналогичные мероприятия также проведут в учебных заведениях, прежде всего в тех, где в 2017 году были отмечены случаи травмирования учащихся.

Московская железная дорога обращается к педагогам школ и родителям с предложением подключиться к акции и провести с подростками и детьми разъяснительные беседы. Напомните им о необходимости соблюдать правила безопасности на железной дороге, переходить пути только в специально оборудованных местах, при этом не слушать музыку в наушниках, не отвлекаться на гаджеты и снимать капюшон, что нельзя подходить к объектам, находящимся под напряжением.