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В Тульской области на трассе столкнулись 5 автомобилей
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Тульской области на трассе столкнулись 5 автомобилей

В аварии пострадали два человека.

14 ноября в 15.10 на 153-м километре автодороги «Крым» (Ясногорский р-н), по предварительной информации, столкнулись пять автомобилей: «Хёндэ Элантра», «ГАЗ-3302», «Шкода Фабия», «Скания» с полуприцепом, «Грейт Вол Ховер».

В результате ДТП пострадали 30-летний водитель «Шкоды» и его 17-летний пассажир. После оказания медицинской помощи пострадавших отпустили домой.

На момент ДТП несовершеннолетний был пристегнут ремнем безопасности.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:49 0
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