Фото УГИБДД по Тульской области.
В Тульской области на трассе столкнулись 5 автомобилей
В аварии пострадали два человека.
14 ноября в 15.10 на 153-м километре автодороги «Крым» (Ясногорский р-н), по предварительной информации, столкнулись пять автомобилей: «Хёндэ Элантра», «ГАЗ-3302», «Шкода Фабия», «Скания» с полуприцепом, «Грейт Вол Ховер».
В результате ДТП пострадали 30-летний водитель «Шкоды» и его 17-летний пассажир. После оказания медицинской помощи пострадавших отпустили домой.
На момент ДТП несовершеннолетний был пристегнут ремнем безопасности.
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