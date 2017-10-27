Футболисты ЦСКА прогулялись по Туле

Фото пресс-службы ЦСКА.

В частности, известно, что игроки посетили наш кремль.

27 октября в 19.30 на Центральном стадионе тульский «Арсенал» примет столичный ЦСКА. Футболисты московского клуба прибыли в Тулу еще вчера вечером, а сегодня игроки уже успели прогуляться по городу перед матчем.

В частности, известно, что команда посетила Тульский кремль.

В Тулу приехали следующие футболисты: