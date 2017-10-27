Футболисты ЦСКА прогулялись по Туле
В частности, известно, что игроки посетили наш кремль.
27 октября в 19.30 на Центральном стадионе тульский «Арсенал» примет столичный ЦСКА. Футболисты московского клуба прибыли в Тулу еще вчера вечером, а сегодня игроки уже успели прогуляться по городу перед матчем.
3 часа на автобусе — и мы в Туле ?????? В город оружейников команда прибыла в таком составе: -Акинфеев, Помазун -А.Березуцкий, Игнашевич, Набабкин, В. Березуцкий, Фернандес, Щенников, Васин -Натхо, Головин, Миланов, Дзагоев, Гордюшенко, Кучаев, Хосонов -Чалов, Жамалетдинов, Витиньо, Оланаре #АрсеналЦСКА #мыЦСКА
В частности, известно, что команда посетила Тульский кремль.
Армейцы прогулялись по городу-герою Туле #АрсеналЦСКА ???? pic.twitter.com/mDAnH0VzfN— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 27 октября 2017 г.
В Тулу приехали следующие футболисты:
- вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун.
- защитники: Алексей Березуцкий, Сергей Игнашевич, Кирилл Набабкин, Василий Березуцкий, Марио Фернандес, Георгий Щенников, Виктор Васин.
- полузащитники: Бибрас Натхо, Александр Головин, Георгий Миланов, Алан Дзагоев, Астемир Гордюшенко, Константин Кучаев, Хетаг Хосонов.
- нападающие: Фёдор Чалов, Тимур Жамалетдинов, Витиньо, Аарон Оланаре.