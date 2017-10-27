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Футболисты ЦСКА прогулялись по Туле
Фото пресс-службы ЦСКА.

Футболисты ЦСКА прогулялись по Туле

В частности, известно, что игроки посетили наш кремль.

27 октября в 19.30 на Центральном стадионе тульский «Арсенал» примет столичный ЦСКА. Футболисты московского клуба прибыли в Тулу еще вчера вечером, а сегодня игроки уже успели прогуляться по городу перед матчем.

 

 

В частности, известно, что команда посетила Тульский кремль.

 

В Тулу приехали следующие футболисты:

  • вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун.
  • защитники: Алексей Березуцкий, Сергей Игнашевич, Кирилл Набабкин, Василий Березуцкий, Марио Фернандес, Георгий Щенников, Виктор Васин.
  • полузащитники: Бибрас Натхо, Александр Головин, Георгий Миланов, Алан Дзагоев, Астемир Гордюшенко, Константин Кучаев, Хетаг Хосонов.
  • нападающие: Фёдор Чалов, Тимур Жамалетдинов, Витиньо, Аарон Оланаре.
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