Жуткое ДТП в Плавском районе с пятью погибшими: виновник пойдет под суд
По версии следствия, водитель не выбрал безопасную скорость движения.
Прокурор Плавского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению 31-летнего жителя Оренбургской области в совершении преступления по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
Напомним, жуткая авария случилась 13 июля на трассе М-2 «Крым» в Плавском районе. Водитель грузовика «Хино», двигаясь в сторону Орла, в попутном направлении врезался в автомобили «Лада Приора» (зарегистрирован в Плавском районе), «Хёндэ Элантра» (Нижегородская область) и КамАЗ (Плавский район).
Легковые автомобили оказались зажаты между двумя грузовиками.
В результате ДТП тогда погибли пять человек. Из «Лады» — 23-летняя женщина-водитель и два пассажира — грудной ребенок (сын погибшей), а также 41-летняя женщина. Из «Хёндэ» — 67-летний водитель и его пассажирка.
Следствие предъявило обвинение водителю грузовика «Хино». В июле мужчину заключили под стражу.
По версии следствия, обвиняемый не выбрал безопасную скорость движения грузовика и на скорости врезался в стоящие автомобили.
На данный момент известно, что мужчина работал по договору в одной из организаций аэропорта «Домодедово», прописан же он в Оренбургской области.
Места жительства в Московской области у него не было, поэтому водитель фактически жил в рабочей машине.