Жуткое ДТП в Плавском районе с пятью погибшими: виновник пойдет под суд

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Прокурор Плавского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению 31-летнего жителя Оренбургской области в совершении преступления по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Напомним, жуткая авария случилась 13 июля на трассе М-2 «Крым» в Плавском районе. Водитель грузовика «Хино», двигаясь в сторону Орла, в попутном направлении врезался в автомобили «Лада Приора» (зарегистрирован в Плавском районе), «Хёндэ Элантра» (Нижегородская область) и КамАЗ (Плавский район).

Легковые автомобили оказались зажаты между двумя грузовиками.

В результате ДТП тогда погибли пять человек. Из «Лады» — 23-летняя женщина-водитель и два пассажира — грудной ребенок (сын погибшей), а также 41-летняя женщина. Из «Хёндэ» — 67-летний водитель и его пассажирка.