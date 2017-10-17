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Судебные приставы ответят на вопросы читателей Myslo
Звоните в редакцию 18 октября с 17.00 до 18.00 по телефону 71−71−90.
18 октября в редакции Myslo состоится прямая линия с руководителем управления Федеральной службы судебных приставов России по Тульской области Закиром Муратовым. Вместе с главным приставом региона на вопросы читателей будет отвечать его заместитель Екатерина Неменущая.
Задать вопросы судебным приставам можно с 17.00 до 18.00 по телефону 71−71−90.
Также пишите свои вопросы в комментариях под этой новостью.
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