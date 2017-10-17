новости
новости
Регистрация
Судебные приставы ответят на вопросы читателей Myslo
Фото r71.fssprus.ru

Судебные приставы ответят на вопросы читателей Myslo

Звоните в редакцию 18 октября с 17.00 до 18.00 по телефону 71−71−90.

18 октября в редакции Myslo состоится прямая линия с руководителем управления Федеральной службы судебных приставов России по Тульской области Закиром Муратовым. Вместе с главным приставом региона на вопросы читателей будет отвечать его заместитель Екатерина Неменущая.

Задать вопросы судебным приставам можно с 17.00 до 18.00 по телефону 71−71−90.

Также пишите свои вопросы в комментариях под этой новостью.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 17:00 +1
Другие статьи по темам
Событие
Прямая линиясудебные приставы
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле прошли соревнования по дзюдо «Новичок»
В Туле прошли соревнования по дзюдо «Новичок»
Донской МУП «Ритуальные услуги» не предпринял меры против коррупции
Донской МУП «Ритуальные услуги» не предпринял меры против коррупции
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.