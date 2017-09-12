В Туле прошел турнир по практической стрельбе среди подразделений спецназначения

8 сентября в Туле прошел традиционный турнир по практической стрельбе среди подразделений специального назначения памяти сотрудника Управления «В» ЦСН ФСБ России капитана Романа Петровича Стащенко.

В соревнованиях приняли участие УФСБ России по Тульской области, Центр специального назначения ФСБ России, силы специальных операций Вооруженных сил, СОБР Росгвардии по Тульской области, отряд специального назначения УФСИН России по Тульской области, Учебный центр ВДВ Вооруженных сил, а также отряд специального назначения Службы специальных объектов.

В командном зачете первое место заняла команда УФСБ России по Тульской области, второе — команда Учебного центра ВДВ, третье — СОБР Росгвардии по Тульской области.

Стащенко Роман Петрович родился 4 июня 1985 года в семье военнослужащего. После окончания школы поступил в Рязанский институт Воздушно-десантных войск. После окончания института был зачислен в разведывательный взвод. В дальнейшем был переведен в Управление «В» ЦСН ФСБ России. (Вымпел).

За время службы в «Вымпеле» был отмечен благодарностями и медалями: «Медалью Суворова», «За возвращение Крыма», «За отличие в борьбе с терроризмом», «За ратную доблесть» и др.

22 октября 2014 года группа капитана Стащенко в ходе выполнения оперативно-боевого задания попала в засаду. Стащенко со своими товарищами с ходу вступил в бой с превосходящими силами противника численностью 20 человек. Ввиду значительного численного превосходства врага он принял решение на отход группы, а сам остался прикрывать передвижение бойцов подразделения.

Благодаря своим смелым и решительным действиям, Стащенко сдержал натиск противника, не позволил им совершить маневр и дал возможность товарищам по группе отойти. Противник не ожидал такого сопротивления от малочисленной группы спецназа и понес существенные потери, во многом благодаря усилиям Романа. Сам Стащенко погиб от последствий тяжелого ранения.

Указом Президента РФ от 1 декабря 2014 года, за личное мужество и героизм капитан Стащенко награжден Орденом Мужества посмертно.

Управление ФСБ России по Тульской области проводит большую работу по увековечиванию памяти сотрудников органов безопасности, погибших при исполнении служебного долга.

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