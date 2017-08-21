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В Алексине прошли общероссийские сборы по смешанным единоборствам ММА

В Алексине прошли общероссийские сборы по смешанным единоборствам ММА

На мероприятие приехало около ста спортсменов.

С 4 по 17 августа в Алексине на РУТБ «Ока» в рамках социального проекта «Движение к возрождению» прошли общероссийские сборы по смешанным единоборствам ММА. Проект проводился на средства, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента РФ.

На сборах присутствовали бойцы из таких клубов: «Родъ», московский клуб самообороны «Витязь», «Вятичи» (Орёл), «Сечь» (Санкт-Петербург), «Стая» (Воронеж), «Ратибор» (Пермь), «Арта» (Рязань), «Сейд» (Петрозаводск) и других.

Всего на сборы приехало около ста спортсменов. Были такие известные профессионалы, как боец UFC Никита Крылов, Николай Савилов, Сергей Белостенный.

На сборах участникам показали фильм про Героя России, легенду спецназа ВДВ Анатолия Лебедя, прошедшего пять войн. Также для спортсменов выступил Вячеслав Корнеев «Леший» — кавалер ордена Мужества, музыкант, автор-исполнитель.

В данном проекте при поддержке директора тульского Фонда развития спорта и воспитания молодежи «Возрождение», помощника члена совета федерации Алексея Никитина приняли участие и спортсмены из нашей области — представители спортивных клубов «Магура».

Посетил данное мероприятие и «Русский витязь» — олимпийский чемпион по боксу в тяжёлом весе Александр Поветкин, который вместе со спортсменами принял участие в тренировочном процессе и сказал напутственные слова подрастающему поколению.

Организаторами выступили ассоциация «Щит и Меч», фонд Александра Поветкина «Возрождение» и клуб единоборств «Родъ» в лице его руководителя и исполнительного директора ассоциации Ивана Иванова.

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Сборы по смешанным единоборствам в Алексине, Фото: 1
Сборы по смешанным единоборствам в Алексине, Фото: 2
Сборы по смешанным единоборствам в Алексине, Фото: 3
Сборы по смешанным единоборствам в Алексине, Фото: 4
Сборы по смешанным единоборствам в Алексине, Фото: 5
Сборы по смешанным единоборствам в Алексине, Фото: 6
Сборы по смешанным единоборствам в Алексине, Фото: 7
Сборы по смешанным единоборствам в Алексине, Фото: 8
Сборы по смешанным единоборствам в Алексине, Фото: 9
Сборы по смешанным единоборствам в Алексине, Фото: 10
Сборы по смешанным единоборствам в Алексине, Фото: 11
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:28 +6
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