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Тульские десантники отправились на Таймыр
Фото Минобороны РФ.

Тульские десантники отправились на Таймыр

Они будут принимать участие в межвидовых учениях.

Подразделения Тульского соединения Воздушно-десантных войск впервые прошли по северному морскому пути и высадились на побережье реки Енисей для участия в межвидовых учениях в центре арктической зоны России. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В настоящее время прибывшие военнослужащие ВДВ России совместно с военными моряками и подразделениями арктической бригады осуществляют мероприятия всестороннего обеспечения и взаимодействия.

В ближайшее время десантникам предстоит провести специальные действия в ходе совместных учений по обороне важных объектов в южной части полуострова Таймыр.

Подразделения тульского соединения ВДВ России будут принимать участие в межвидовых учениях с 21 по 25 августа.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:52 +3
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