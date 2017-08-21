Тульские десантники отправились на Таймыр

Фото Минобороны РФ.

Они будут принимать участие в межвидовых учениях.

Подразделения Тульского соединения Воздушно-десантных войск впервые прошли по северному морскому пути и высадились на побережье реки Енисей для участия в межвидовых учениях в центре арктической зоны России. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В настоящее время прибывшие военнослужащие ВДВ России совместно с военными моряками и подразделениями арктической бригады осуществляют мероприятия всестороннего обеспечения и взаимодействия.

В ближайшее время десантникам предстоит провести специальные действия в ходе совместных учений по обороне важных объектов в южной части полуострова Таймыр.

Подразделения тульского соединения ВДВ России будут принимать участие в межвидовых учениях с 21 по 25 августа.