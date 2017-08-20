Фото Федерации велоспорта России.
Тульские велогонщики стали чемпионами России в мэдисоне
Максим Пискунов и Денис Некрасов в паре завоевали золотую медаль.
Тульские спортсмены продолжают радовать болельщиков своими достижениями на чемпионате России по велоспорту на треке. Турнир проходит в Санкт-Петербурге.
Наши велогонщики выиграли очередные медали. Максим Пискунов завоевал бронзовую медаль в омниуме. В кейрине третье место у Александра Дубченко, также бронзу завоевала в этой дисциплине Татьяна Киселева.
В мэдисоне чемпионами стали Максим Пискунов и Денис Некрасов. А у девушек в этой дисциплине Мария Аверина в паре с Галиной Стрельцовой (Москва) добыли серебро.
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