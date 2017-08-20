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Тульские велогонщики стали чемпионами России в мэдисоне
Фото Федерации велоспорта России.

Тульские велогонщики стали чемпионами России в мэдисоне

Максим Пискунов и Денис Некрасов в паре завоевали золотую медаль.

Тульские спортсмены продолжают радовать болельщиков своими достижениями на чемпионате России по велоспорту на треке. Турнир проходит в Санкт-Петербурге.

Наши велогонщики выиграли очередные медали. Максим Пискунов завоевал бронзовую медаль в омниуме. В кейрине третье место у Александра Дубченко, также бронзу завоевала в этой дисциплине Татьяна Киселева.

В мэдисоне чемпионами стали Максим Пискунов и Денис Некрасов. А у девушек в этой дисциплине Мария Аверина в паре с Галиной Стрельцовой (Москва) добыли серебро.

вчера, в 19:25 +4
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