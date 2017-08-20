Молодежка «Арсенала» победила в Грозном

Фото пресс-службы "Арсенала".

Матч с местным «Ахматом» завершился со счетом 1:3 в пользу гостей.

Молодежка «Арсенала» добыла важную победу в Грозном. Команда Вадима Гаранина обыграла местный «Ахмат». Матч завершился со счетом 1:3 в пользу гостей. Отметим, что это вторая подряд победа наших парней!

«Ахмат» — мол. - «Арсенал» — мол. — 1:3 (0:0)

20 августа. Грозный, стадион им. Билимханова, 50 зрителей. Судья Ян Бобровский (Санкт-Петербург).

Голы: Ивакин (51, 0:1), Ивакин (65, с пенальти, 0:2), Умаев И. (70, 1:2), Антипов (90+, 1:3)

«Ахмат»: Умаев Р., Хусаинов (Мацуев, 67), Альсултанов, Исмаилов (Осмаев, 68), Адамов Б., Бацуев (к) (Эдиев, 62), Адамов А., Абдурахманов (Масаев, 74), Мальсагов (Абдурешедов, 86), Умаев И., Хизриев (Исаев, 55).

«Арсенал»: Березин, Борисов, Клементьев (к), Ярмолицкий (Осипов, 46), Веприков, Доронин, Гребенщиков (Максумов, 46), Аджоев (Седых, 38; Кабахидзе, 73), Ивакин (Потапов, 88), Максименко (Антипов, 84), Лобзин (Мельников, 54).

Предупреждения: Борисов (14), Альсултанов (79).