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Тульский «Арсенал» сразится с тбилисским «Динамо»
Фото: arsenaltula.ru

Тульский «Арсенал» сразится с тбилисским «Динамо»

Контрольный матч пройдёт 25 февраля в турецком Белеке. Начало в 17.00.

Тульские канониры продолжают серию контрольных матчей на выезде в Турции.

Очередным соперником «Арсенала» станет тбилисский клуб «Динамо».

По информации пресс-службы ПФК «Арсенал», футболисты встретятся на поле уже в эту субботу, 25 февраля. Матч начнётся в 17 часов по местному времени (совпадает с московским).

Напомним, предыдущий контрольный матч «Арсенала» с казахстанской «Астаной» состоялся 21 февраля и закончился нулевой ничьёй.

Кстати, будущие соперники канониров в тот же день со счётом 2:0 разбили белорусский клуб «БАТЭ».

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 19:45 0
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