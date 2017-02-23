Тульский «Арсенал» сразится с тбилисским «Динамо»

Фото: arsenaltula.ru

Тульские канониры продолжают серию контрольных матчей на выезде в Турции.

Очередным соперником «Арсенала» станет тбилисский клуб «Динамо».

По информации пресс-службы ПФК «Арсенал», футболисты встретятся на поле уже в эту субботу, 25 февраля. Матч начнётся в 17 часов по местному времени (совпадает с московским).

Напомним, предыдущий контрольный матч «Арсенала» с казахстанской «Астаной» состоялся 21 февраля и закончился нулевой ничьёй.

Кстати, будущие соперники канониров в тот же день со счётом 2:0 разбили белорусский клуб «БАТЭ».