В Тульской области полностью сгорел дом

Фото предоставлено пресс-службой МЧС.

Пожар произошел в нежилом здании в Куркинском районе. Пострадавших нет.

23 февраля 2017 года в 07.45 в «Единую службу спасения-112» сообщили о пожаре в нежилом здании, расположенном в поселке Птань Куркинского района. На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-51 и один расчет ПЧ-85.

Прибыв на место происшествия в 08.05, пожарные потушили огонь к 08.12.

В результате происшествия здание выгорело полностью. Пострадавших нет.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 7 человек и 3 единицы техники. Причина пожара устанавливается.