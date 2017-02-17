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Погода в Тульской области 18 февраля: снег, дождь и гололедица
Фото: newstracker.ru

Погода в Тульской области 18 февраля: снег, дождь и гололедица

Синоптики прогнозируют облачность и туман. Возможен сильный ветер.

По информации сайта Метеоинфо, в субботу, 18 февраля, в Туле будет облачно, ожидаются незначительные осадки — мокрый снег с дождём.

Утром и вечером местами будет туман. На дорогах гололёд. Ночью столбик термометра опустится до -5, дневная температура — от -2 до +3.

Ветер умеренный, от 6 до 10 метров в секунду, к вечеру он, возможно, усилится. Атмосферное давление чуть ниже нормы — от 740 до 745 мм ртутного столба.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 08:01 +1
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