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Погода в Тульской области 18 февраля: снег, дождь и гололедица
Синоптики прогнозируют облачность и туман. Возможен сильный ветер.
По информации сайта Метеоинфо, в субботу, 18 февраля, в Туле будет облачно, ожидаются незначительные осадки — мокрый снег с дождём.
Утром и вечером местами будет туман. На дорогах гололёд. Ночью столбик термометра опустится до -5, дневная температура — от -2 до +3.
Ветер умеренный, от 6 до 10 метров в секунду, к вечеру он, возможно, усилится. Атмосферное давление чуть ниже нормы — от 740 до 745 мм ртутного столба.
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