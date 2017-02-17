Погода в Тульской области 18 февраля: снег, дождь и гололедица

Фото: newstracker.ru

По информации сайта Метеоинфо, в субботу, 18 февраля, в Туле будет облачно, ожидаются незначительные осадки — мокрый снег с дождём.

Утром и вечером местами будет туман. На дорогах гололёд. Ночью столбик термометра опустится до -5, дневная температура — от -2 до +3.

Ветер умеренный, от 6 до 10 метров в секунду, к вечеру он, возможно, усилится. Атмосферное давление чуть ниже нормы — от 740 до 745 мм ртутного столба.