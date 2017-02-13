Тульские велогонщики отправятся на чемпионат мира в Колумбию

В составе сборной России есть четыре тулячки.

Тульские велогонщики продолжают участвовать в соревнованиях. Совсем недавно наши спортсмены отличились в Москве на Всероссийском турнире. Теперь велосипедисты едут покорять новые вершины.

Туляки отправятся на третий этап Кубка мира по велоспорту на треке, который пройдёт в Кали (Колумбия) с 17 по 19 февраля.

Россия будет представлена тремя командами: «Локосфинкс», «Газпром-Русвело» и сборной страны.