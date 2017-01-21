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В Туле прошла Всероссийская выставка собак
Фото Алексея Пирязева.

В Туле прошла Всероссийская выставка собак

Шпицы, овчарки, французские бульдоги, хаски и чихуахуа сражались за титул чемпиона в ДК «Металлург».

21 января 2017 года в ДК «Металлург» прошла всероссийская выставка собак всех пород ранга САС. За звание лучших боролись собаки из питомников и просто домашние любимцы.

Всего в выставке участвовали около 300 собак более 100 пород. Самой многочисленной породой на выставке стала кавказская овчарка. 

Корреспонденты Myslo пообщались с участниками выставки и узнали о характере некоторых пород собак. 

Элина Максимова и вест-хайленд-уайт терьер Дивайн:

- Порода вест-хайленд-уайт-терьера выводилась как охотничья, но характер очень дружелюбный, добрый. Мой мальчик любит ласку и человеческое общение. Но может и проявить характер, особенно, когда видит других более крупных собак. Это наша вторая выставка. Мы собираем дипломы, чтобы получить титул "Чемпион России". 

Андрей Данилин и бордер-колли Кайден: 

- Бордер-колли - это рабочая порода собак. Они очень активные, требуют больших нагрузок и считаются самыми умными в мире. Мы занимаемся в Туле, у нас очень сильная группа по послушке, которая успешно выступает на чемпионате России и чемпионате мира.

На последнем чемпионате мира мы, кстати, заняли второе место в командном зачете. А вообще бордер-колли это очень активные собаки, рекомендую их собачникам с опытом, новичок с ними может не справиться. 

Надежда Скворцова и бернский зенненхунд Хэпи: 

- Мы участвовали в мировой выставке в Москве и заняли третье место среди юниоров. Нашей Хэпи уже один год и восемь месяцев. Бернский зенненхунд - собака-компаньон. Они очень любят людей, доброжелательные и отлично ладят с детьми, кошками и маленькими собаками.

Несмотря на такие внушительные размеры, это совсем не охранная собака. Она не требует длительных тренировок. Правда, первое время нам с Хэпи приходилось трудно, потому что щенки этой породы очень резвые. А взрослая собака спокойнее, она отлично знает, как себя нужно вести. 

Алла Проферансова и сибирский хаски Пончик:

- Это очень древняя порода. Но зарегистрирована она в США, так как в начале 20 века в России порода сибирский хаски не нашла себе применения ни как охотничья, ни как промысловая собака. Усибирских хаски очень беспокойный и веселых характер. Они подвижны и умны. Великолепно интегрируют в семью, а вот без людей не живут вообще. Мы содержим питомник. Ездовым спортом у нас заниматься времени нет. Но все свободное от работы время мы посвящаем наших собакам. 

Маргарита Андреева и русская цветная болонка "Очи черные":

- Она еще совсем маленькая, но в ее копилке уже есть достижения. В этом году на чемпионате мира в классе "бэби" она выиграла свою породу и заняла четвертое место в "бесте". Русская цветная болонка - очень лояльная порода. Она требует минимум ухода, несмотря на длинную шерсть. У нас дома есть еще собаки других пород, и болонка хорошо ладит с ними со всеми.

Галерея
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Автор: Оксана Косякова, сегодня, в 19:47 +8
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