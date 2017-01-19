В Туле прошли соревнования по легкой атлетике

Фото пресс-службы Федерации легкой атлетики Тульской области.

18 января в манеже Центрального стадиона «Арсенал» состоялся межрегиональный турнир на Кубок президента Тульской областной федерации лёгкой атлетики. В соревнованиях приняли участие более 250 спортсменов 2002-2003 и 2004-2005 годов рождения.

В старшей возрастной группе в беге на 60 м Ульяна Королёва из Кимовска показала результат 7,8 сек, а Яков Никулин – 7,3 сек.

В беге на 200 м Роман Аллахвердян выиграл с результатом 24,8 сек. У девушек в младшей группе на 60 м победила Алина Русакова, пробежав дистанцию за 8 секунд. Кроме того, Никулин, Аллахвердян и Русакова завоевали ещё по одной золотой медали в смешанной эстафете 4×150 м.

Следует также отметить неплохие результаты у победителей старшего возраста в беге на 800 м. Роман Ряховский из Советска показал здесь 2 мин. 14,6 сек, а Валерия Соколова из Рязанской области — 2 мин. 26 секунд.

Наибольшее же количество наград в этот легкоатлетический день завоевали воспитанники заслуженного тренера РФ Вячеслава Маринова.

2002−2003 г. р.

60 м: Яков Никулин (Тула) — 7,3 сек., Ульяна Королёва (Кимовск) — 7,8 сек.

Яков Никулин (Тула) — 7,3 сек., Ульяна Королёва (Кимовск) — 7,8 сек. 200 м: Роман Аллахвердян (Тула) — 24,8 сек., Лада Туркина (Тула) — 27,4 сек.

Роман Аллахвердян (Тула) — 24,8 сек., Лада Туркина (Тула) — 27,4 сек. 400 м: Степан Азаров (Тула) — 57,8 сек., Вера Полякова (Тула) — 63,7 сек.

Степан Азаров (Тула) — 57,8 сек., Вера Полякова (Тула) — 63,7 сек. 800 м: Роман Ряховский (Советск) — 2 мин. 14,6 сек., Валерия Соколова (Рязанская обл) — 2 мин. 26,0 сек.

Роман Ряховский (Советск) — 2 мин. 14,6 сек., Валерия Соколова (Рязанская обл) — 2 мин. 26,0 сек. Смешанная эстафета 4×150м: команда СДЮСШОР-Тула-1 (Алина Крюченкова, Полина Зяблова, Роман Аллахвердян, Яков Никулин).

2004−2005 г. р.