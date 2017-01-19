В Туле прошли соревнования по легкой атлетике
За Кубок президента Тульской областной федерации лёгкой атлетики сражались 250 спортсменов.
18 января в манеже Центрального стадиона «Арсенал» состоялся межрегиональный турнир на Кубок президента Тульской областной федерации лёгкой атлетики. В соревнованиях приняли участие более 250 спортсменов 2002-2003 и 2004-2005 годов рождения.
В старшей возрастной группе в беге на 60 м Ульяна Королёва из Кимовска показала результат 7,8 сек, а Яков Никулин – 7,3 сек.
В беге на 200 м Роман Аллахвердян выиграл с результатом 24,8 сек. У девушек в младшей группе на 60 м победила Алина Русакова, пробежав дистанцию за 8 секунд. Кроме того, Никулин, Аллахвердян и Русакова завоевали ещё по одной золотой медали в смешанной эстафете 4×150 м.
Следует также отметить неплохие результаты у победителей старшего возраста в беге на 800 м. Роман Ряховский из Советска показал здесь 2 мин. 14,6 сек, а Валерия Соколова из Рязанской области — 2 мин. 26 секунд.
Наибольшее же количество наград в этот легкоатлетический день завоевали воспитанники заслуженного
- 60 м: Яков Никулин (Тула) — 7,3 сек., Ульяна Королёва (Кимовск) — 7,8 сек.
- 200 м: Роман Аллахвердян (Тула) — 24,8 сек., Лада Туркина (Тула) — 27,4 сек.
- 400 м: Степан Азаров (Тула) — 57,8 сек., Вера Полякова (Тула) — 63,7 сек.
- 800 м: Роман Ряховский (Советск) — 2 мин. 14,6 сек., Валерия Соколова (Рязанская обл) — 2 мин. 26,0 сек.
- Смешанная эстафета 4×150м: команда СДЮСШОР-Тула-1 (Алина Крюченкова, Полина Зяблова, Роман Аллахвердян, Яков Никулин).
- 60 м: Олег Сидякин (Тула) — 8,0 сек., Алина Русакова (Тула) — 8,0 сек.
- 200 м: Михаил Панин (Тула) — 28,4 сек., Софья Васюхина (Скопин) — 27,9 сек.
- 600 м: Михаил Воронов (Узловая) — 1 мин. 46,6 сек., Анастасия Мишина (Белёв) — 1 мин. 50,7 сек.
- Смешанная эстафета 4×150м: команда СДЮСШОР-Тула-1 (Алина Русакова, Карина Кочеткова, Фёдор Качанов, Даниил Шальнев).