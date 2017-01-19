Начальник почтового отделения в Кимовске понес дисциплинарное наказание

С работниками отделений связи филиала была проведена разъяснительная беседа.

Ранее Myslo сообщал, что судебные приставы в Кимовске привлекли к административной ответственности начальника районного почтового отделения за несвоевременную доставку почтового отправления с отметкой «судебное». Это привело к затягиванию сроков вынесения судебного решения.

Почта России прокомментировала данный инцидент:

– УФПС Тульской области сообщает, что к сотруднику, допустившему нарушение, применено дисциплинарное взыскание. В целях недопущения повторения подобных ситуаций с работниками отделений связи филиала была проведена разъяснительная беседа.

Руководством почтамта разработаны и принимаются дополнительные меры по повышению эффективности обслуживания населения и доставки корреспонденции, а также по дополнительному изучению профессиональных и деловых качеств почтовых работников.

Напоминаем, что по всем вопросам, связанным с обслуживанием, клиенты Почты России могут обратиться по телефону +7 (4872) 32-90-10.