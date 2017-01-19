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Начальник почтового отделения в Кимовске понес дисциплинарное наказание

Начальник почтового отделения в Кимовске понес дисциплинарное наказание

С работниками отделений связи филиала была проведена разъяснительная беседа.

Ранее Myslo сообщал, что судебные приставы в Кимовске привлекли к административной ответственности начальника районного почтового отделения за несвоевременную доставку почтового отправления с отметкой «судебное». Это привело к затягиванию сроков вынесения судебного решения.

Почта России прокомментировала данный инцидент:

– УФПС Тульской области сообщает, что к сотруднику, допустившему нарушение, применено дисциплинарное взыскание. В целях недопущения повторения подобных ситуаций с работниками отделений связи филиала была проведена разъяснительная беседа. 

Руководством почтамта разработаны и принимаются дополнительные  меры по повышению эффективности обслуживания населения и доставки корреспонденции, а также по дополнительному изучению профессиональных и деловых качеств почтовых работников.

Напоминаем, что по всем вопросам, связанным с обслуживанием, клиенты Почты России могут обратиться по телефону +7 (4872) 32-90-10.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:07 0
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