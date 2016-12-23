Тульские конькобежцы могут пройти в финал юношеского первенства России

Впервые сразу четверо тульских конькобежцев имеют шансы войти в число 18 сильнейших и пройти отбор на финал юношеского первенства России. Об этом сообщает Федерация конькобежного спорта Тульской области.

На первом этапе первенства Центрального федерального округа, прошедшем в столичном конькобежном центре «Крылатское», необходимые баллы по сумме многоборья в своих квалификационных группах набрали:

Илья Алексеев,

Валерия Власова,

Роман Латухин,

Олеся Сергиеня.

Особенно отличился Илья Алексеев – среди юношей старшего возраста он выиграл «бронзу» на дистанции 1500 метров (1.58,3 с), был четвёртым на «пятисотметровке» (38,08 с), с новым рекордом Тульской области - 7.28,0 сек. - также стал четвёртым в забеге на 5000 метров, и показал шестой результат на дистанции 3000 метров (4.18,0 с).

По сумме многоборья наш спортсмен занимает третье место, и практически обеспечил себе путёвку на финал первенства России, который в феврале пройдёт в Иванове.

Среди девушек старшего возраста Валерия Власова в многоборье пока семнадцатая, а в средней группе Роман Латухин занимает 12-ю позицию, а Олеся Сергиеня – 13-ю.

Второй этап первенства ЦФО 10-11 января пройдёт в Коломне.